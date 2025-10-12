4.3 بالمئة توقعات النمو الاقتصادي للسعودي لـ 2026 والعراق يتصدر الدول العربية بـ 6.7 %

من المتوقع أن تحقق السعودية معدل نمو اقتصادي جيد في 2026، لكن ليس بنفس وتيرة العراق الذي يتصدر التوقعات عربياً. حيث خفض البنك الدولي مؤخرًا تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2026 إلى 4.3%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 4.5%، مع استمرار دعم النمو من ارتفاع إنتاج النفط وقوة القطاعات غير النفطية. توقعات النمو الاقتصادي للسعودية 2026 • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% للعام 2026، وذلك بعد تخفيض التقدير بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وكانت وزارة المالية السعودية أكثر تفاؤلاً وتتوقع نمواً يبلغ 4.6% في 2026، بدعم من الأنشطة غير النفطية وتوسع الاستثمارات ضمن رؤية 2030. وفي خلفية وأسباب هذه التوقعات تكمن زيادة إنتاج النفط مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات “أوبك+” ستدفع نمواً قوياً في الاقتصاد النفطي. فيما تواصل القطاعات غير النفطية (وخاصة الخدمات والاستثمار الخاص) نموها المطرد استناداً إلى برامج التنويع الاقتصادي لكن تبقى المخاطر قائمة جراء تقلبات أسعار النفط والتحديات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي الخارجي. ويتصدر العراق توقعات الاقتصاد بنمو 6.7% في 2026 يليه جيبوتي وقطر، في حين تحتفظ السعودية بمعدل نمو قوي. وتتقارب الإمارات ومصر مع السعودية بمعدلات نمو متوقعة تبلغ 5% و4.3% على التوالي. ستواصل السعودية نموها القوي في 2026 بحوالي 4.3% حسب البنك الدولي (وقد يصل 4.6% بحسب وزارة المالية)، وذلك بدعم من النفط وتنويع الاقتصاد. ويشير البنك الدولي في بيان بالقول:”يشير أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح. ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي. كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا كبيرًا نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط.

