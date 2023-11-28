تقنيات الفضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي على طاولة “كوب 28”

تستعرض الحلول المبتكرة لتقنيات الفضاء، ودورها في مواجهة تحديات التغيّر المناخي، خلال مؤتمر الأطراف “كوب 28″، الذي تستضيفه دبي، ويبدأ من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتعد قدرات الأقمار الصناعية مهمة في تقديم حلول تكنولوجية للمناخ تتماشى مع محاور، وأهداف مؤتمر “كوب 28”.

وتستعرض الشركات الإماراتية، والدولية، حلولها للتكنولوجيا الفضائية، في المؤتمر لمواجهة تحديات التغير المناخي في المحيطات، والتقنيات الخاصة بالإنذار المبكّر والاستجابة الذكية للكوارث المناخية.

كما تستعرض الشركات التي تعمل في قطاع الفضاء، خلال المؤتمر ابتكاراتها في تقديم الرعاية الصحية عن بعد، والتعلم الرقمي للمجتمعات في الأماكن النائية.

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات” الإماراتية، عن المشاركة في مؤتمر الأطراف “كوب 28″، حيث تستعرض الشركة الإماراتية الرائدة، حلولها المبتكرة لتقنيات الفضاء ودورها في تعزيز جهود مواجهة تحديات التغيّر المناخي على المستوى العالمي.

وتلتزم “الياه سات” الإماراتية، بتوفير حلول متقدمة، وميسورة التكلفة للحكومات، والمنظمات الدولية، لمواجهة تحديات التغيّر المناخي بشكل فعّال، تعدّ قدرات الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة، مهمة في تقديم حلول تكنولوجية عملية للمناخ تتماشى مع محاور، وأهداف مؤتمر “كوب 28”.

حضور قوي في “كوب 28”

وتمثل الشركة الإماراتية الرائدة “الياه سات”، قطاع الفضاء الإماراتي خلال “كوب 28″، وذلك في جناح وكالة الإمارات للفضاء، حيث ستقدّم تقينات مناخ مبتكرة ومتميزة.

وسوف تنظم “الياه سات”، جلستين في مركز التقنية والابتكار حول “الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات”، كما تشارك في جلسة بالمنطقة الزرقاء تحمل عنوان “مبادرة الربط الرقمي والتقنيات الخاصة بالإنذار المبكّر للجميع”، حيث يتم التركيز على تكنولوجيا التواصل المباشر مع الأجهزة الهاتفية (D2D) لأغراض الإنذار المبكر.

وستقدم “الياه سات”، رؤيتها حول استخدام بيانات الأقمار الصناعية في الاستعداد والاستجابة للكوارث، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث للوصول إلى الخدمات الطبية عن بعد.