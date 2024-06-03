عيد الأضحى والإجازات الصيفية.. تحولات في أنماط السفر الإماراتية

يشهد قطاع السفر في الإمارات العربية المتحدة تحولات ملحوظة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية.

وتشير البيانات الصادرة عن وكالة السفر الإلكترونية “المسافر” إلى زيادة ملحوظة في الاستفسارات عن السفر بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تعافي الطلب بعد جائحة كوفيد-19.

وتظهر البيانات زيادات ملحوظة في الاهتمام بمختلف المناطق، بما في ذلك دول الكومنولث المستقلة بنسبة 30%، وشرق آسيا بنسبة 25%، وأوروبا بنسبة 40%، وأفريقيا بنسبة 5%.

ويبدو أن المسافرين يبحثون عن مزيج من العطلات القصيرة والرحلات الممتدة، مع تفضيل الوجهات ذات متطلبات التأشيرة الميسرة والميسورة التكلفة.

وتشهد عطلة عيد الأضحى تنوعًا في تفضيلات السفر، حيث يفضل 45% من المسافرين الرحلات القصيرة التي تستمر من 4 إلى 5 أيام، بينما يختار 35% الرحلات الطويلة التي تمتد من 7 إلى 10 أيام.

وتبرز وجهات مثل أرمينيا وقيرغيزستان وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان كخيارات مفضلة للعطلات القصيرة، بينما تجذب كينيا وتركيا وبالي وتايلاند عشاق المغامرة والاسترخاء.

أما بالنسبة للإجازات الصيفية، فيفضل المسافرون الوجهات التي لا تتطلب تأشيرة أو تتطلب تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، مثل اليابان وفيتنام وماليزيا وتايلاند.

ولا تزال الوجهات الأوروبية مثل المملكة المتحدة وباريس وسويسرا تحظى بشعبية كبيرة. ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يتجه المسافرون نحو وجهات أكثر اعتدالًا مثل أبها في السعودية وصلالة في عمان، بالإضافة إلى الوجهات الأوروبية وخاصة دول الشنغن.

وتشهد وجهات ناشئة مثل لاتفيا وسلوفينيا وشرق أوروبا اهتمامًا متزايدًا.

وتبرز الولايات المتحدة كوجهة مفضلة لقضاء العطلات الصيفية، حيث يتطلع المسافرون إلى تجارب متنوعة في مدن مثل لوس أنجلوس ولاس فيغاس وشيكاغو ونيويورك.

وتشير البيانات إلى زيادة بنسبة 10% في الطلب من قبل المسافرين الإماراتيين الذين يخططون لرحلة إلى الولايات المتحدة.