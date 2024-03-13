أمازون تعزز شراكتها مع بنك الإمارات للطعام لخدمة المجتمع خلال رمضان

أعلنت أمازون الإمارات اليوم عن استمرار شراكتها مع بنك الإمارات للطعام لإطلاق برنامج “الإفطار المتنقل” في عامه الرابع. تهدف هذه المبادرة إلى توفير وجبات إفطار صحية ورمضانية لآلاف الأسر المحتاجة في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وتسخّر أمازون شبكة عملياتها وخدماتها اللوجستية المتطورة وفرق عملها لتعبئة 50 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية وتوزيعها بشكل آمن وفي الوقت المناسب على آلاف المستفيدين.

كما تتيح نسخة هذا العام من برنامج “الإفطار المتنقل” من أمازون لموظفيها أكثر من 1200 فرصة تطوعية على مدار العام الجاري، مما يسمح لهم بتخصيص آلاف الساعات لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء الدولة.

تعليقًا على الشراكة، قالت منال عبيد بن يعروف، رئيسة لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام: “يسعدنا التعاون مجددًا مع أمازون في برنامج “الإفطار المتنقل”. تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بين أفراد المجتمع ولدى الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات. ونثق بأن شبكة أمازون للتوصيل وإمكانياتها اللوجستية المتقدمة ستساهم في تحقيق أهدافنا من خلال توزيع وجبات الإفطار على أكبر عدد ممكن من الأفراد والأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.”

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ساهمت أمازون في توفير ملايين الوجبات للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي برنامج “الإفطار المتنقل” ضمن جهود شركة أمازون العالمية لدعم الأمن الغذائي في المجتمعات المحتاجة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تقديم الدعم لشركائها المحليين حول العالم الذين يتشاركون هذا الالتزام.

وبهذه المناسبة، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا مواصلة جهودنا خلال شهر رمضان الكريم لدعم جميع الأفراد والأسر المحتاجة في دولة الإمارات.

ونؤكد على التزامنا المتواصل بالتعاون مع شركائنا لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا. ونحرص على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي الشركة من خلال مشاركتهم في مبادرات مثل برنامج “الإفطار المتنقل”.

وتُعدّ مبادرة “الإفطار المتنقل” مثالاً رائداً على التعاون بين القطاعين الخاص والعام لدعم المجتمعات المحتاجة. ويمثل البرنامج التزام أمازون بدعم الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في الإمارات.