تم اختيار ثمانية من مشاهير هوليوود في قائمة فوربس للمليارديرات في العالم هذا العام بعد أن استفادوا من شهرتهم لإطلاق أعمال تجارية تحقق أكبر استفادة مالية لهم. يبلغ اجمالي ثروات هذه لمجموعة المكونة من ثمانية مشاهير، 15.6 مليار دولار. يتصدر قطب السينما ستيفن سبيلبرغ أغنى المشاهير في قائمة هذا العام ، بثروة صافية قدرها 3.7 مليار دولار.

سيضم نادي المليارديرات في هوليوود قريبا المزيد من أغنى النجوم من ريهانا إلى أوبرا وينفري إلى كيم كارداشيان.

تجمع قائمة فوربس للمليارديرات في العالم الثروة الصافية الموثقة للمليارديرات في جميع أنحاء العالم ومصادر ثرواتهم. هناك 2668 مليارديرا على قائمة هذا العام وثمانية منهم فقط هم من نجوم هوليوود.

ريان رينولدز وبليك ليفلي

يبدو كل من ريان رينولدز وبليك ليفلي على وشك أن يصبحا الزوجين التاليين من المشاهير في القائمة بعد أن خاضا غمار التجارة مستفيدين من الشهرة التي منحتها لهم هوليوود. إذ لا تكفي الشهرة لصناعة الثروة مالم يتم تسويقها تجاريا، وتقدر ثروتهم بحوالي 180 مليون دولار وهي تتزايد بسرعة.

تايلر بيري

تبلغ ثروة المخرج والممثل تايلر بيري مليار دولار. ويشتهر بـ: بيري- . أنشأ بيري العديد من البرامج ذات المفاهيم الناجحة على هيئة امتيازات تلفزيونية وأفلام ترتكيز على الشخصية ، وحققت مجتمعة أكثر من 660 مليون دولار ، وفقًا لمجلة فوربس. كيف ارتقى إلى الشهرة: ارتقى بيري إلى الشهرة بإخراج مسرحية “I Can Do Bad All by Myself” ولعبها وكتابتها (1999) ، وهو أول مشروع له كان فيلم مادي Madea. يمتلك بيري حقوق جميع المواد في امتيازات “Madea” ، ويمتلك حصة 25٪ في خدمة البث المباشر BET + ، بحسب فوربس. الأصول الفاخرة: باع بيري عقاره في أتلانتا مقابل 15 مليون دولار في عام 2020. كما اعتاد امتلاك طائرة غلف ستريم V ، والتي تبلغ تكلفتها 36 مليون دولار على الأقل. وتقدر ثروته حوالي مليار دولار.

بيتر جاكسون

مخرج سينمائي بيتر جاكسون ، الذي تبلغ ثروته 1.5 مليار دولار ، حسب قائمة فوربس للمليارديرات لأول مرة هذا العام.حائز على جائزة أفضل مخرج عن فيلم “سيد الخواتم: عودة الملك”،اشتهر بإخراج ثلاثية “سيد الخواتم” (2001-2003) ، وثلاثية “الهوبيت” (2012-2014) ، و “كينغ كونغ” (2005)،وحققت أفلامه أكثر من 6.5 مليار دولار في شباك التذاكر ، مما جعله رابع أعلى مخرج أفلام في التاريخ.

بداية شهرته كان أول جزء من فيلم “سيد الخواتم” لجاكسون هو أول أفلامه الناجحة ، حيث حقق أرباحًا تقارب 900 مليون دولار. كيف صنع ثروته: باع جاكسون جزءًا من شركته للمؤثرات البصرية ، Weta Digital ، لشركة برامج ألعاب الفيديو يونيتي سوفتوير Unity Software مقابل 1.6 مليار دولار في عام 2021 ، وفقًا لمجلة فوربس. يمتلك جاكسون وشريكه حصة أغلبية تبلغ 60 ٪ في الشركة ، وتبلغ قيمة محفظة جاكسون العقارية 150 مليون دولار نيوزيلندي (99.7 مليون دولار) ، حسبما ذكرت صحيفة نيوزيلند هيرالد في عام 2018 ، نقلاً عن البيانات التي جمعتها شركة كورلوجيك للخدمات المالية. معظم ممتلكاته تتركز في نيوزيلندا. يمتلك جاكسون أيضًا طائرة جلف ستريم G650 ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 65 مليون دولار.

ريهانا

تشكل مسيرة ريهانا الموسيقية الناجحة جزءاً بسيطاً من صافي ثروها البالغة 1.4 مليار دولار، إلا أن معظم تلك الثروة جاءت من شركات البيع بالتجزئة.

وتمتلك نصف شركة Fenty Beauty، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في العام 2020، فيما النصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية LVMH، ورغم هذه الثروة الضخمة، قالت ريهانا، إن تركيزها ليس على التقييمات والأوسمة، حيث بتقدر ثروتها حوالي 1.4 مليار دولار

كيم كارداشيان

تبلغ ثروة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 1.8 مليار دولار. في العرض الأول لفيلم “The Kardashians” على هولو. اشتهرت كارداشيان بدور البطولة في برنامج تلفزيون الواقع “Keeping Up with the Kardashians” منذ عام 2004. وهي أيضًا واحدة من أكثر مستخدمي انستغرام متابعةً في العالم ، مع أكثر من 300 مليون متابع.

أوبرا وينفري

أوبرا وينفري هي واحدة من أشهر شخصيات الإعلام والإذاعة في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب عملها كممثلة وسيدة أعمال ومنتجة، كانت تعمل كمقدمة برنامج حواري أمريكي، وقد بدأت في تقديمه منذ عام 1986م إلى عام 2011م، وهي أول امرأة تصنف كأغنى سيدة أفريقية أمريكية في القرن العشرين، وهي من أقوى الشخصيات تأثيرًا على المجتمع في القرن الحادي والعشرين حسب مجلة تايم، وتقدر ثروتها حوالي 2 مليار دولار.

سبيلبرغ هو مخرج، وكاتب سيناريو، ومنتج سينمائي أميركي حصل على جائزة الأوسكار مرتين، الأولى لأفضل مخرج عن فيلميه “قائمة شندلر” عام 1994 والثانية عن فيلمه “إنقاذ الجندي رايان” عام 1999.

كما أنه شريك رئيسي في شركة الإنتاج “دريم ووركس ستوديوز”، وقد حققت أفلامه، بما في ذلك “الفك المفترس (جويس)”، و”جوراسيك بارك” وغيرها، أكثر من 25 مليار دولار في شباك التذاكر.