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Posted inأخبار أريبيان بزنس

8 آلاف إماراتي وإماراتية تزوجوا من مقيمين ومقيمات في 4 إمارات

وزارة العدل الإماراتية تبرم 7774 عقد زواج لمواطنين ومواطنات إماراتيين تزوجوا من غير مواطنين (مقيمين) في الفترة من العام 2010 حتى 2022

نسب إقبال المواطنين الإماراتيين على الزواج من غير مواطنات تعد الأكبر بنسبة 73.4% من إقبال المواطنات الإماراتيات على الزواج من غير مواطنين

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8 آلاف إماراتي وإماراتية تزوجوا من أجانب في 4 إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل الإماراتية في شأن حالات الزواج الموثقة بأربع إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، إبرام الأقسام المعنية 7774 عقد زواج لمواطنين ومواطنات إماراتيين تزوجوا من غير مواطنين (مقيمين) في الفترة من العام 2010 حتى 2022.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أنه وفقاً للأرقام الصادرة لحالات الزواج، حسب جنسية الزوج والزوجة، فإن نسب إقبال المواطنين على الزواج من غير مواطنات، تعد الأكبر بنسبة 73.4 بالمئة، من إقبال المواطنات على الزواج من غير مواطنين، وبفارق 4498 حالة.

وبلغ مجمل حالات زواج المواطنين من غير مواطنات المسجلة في الإمارات الأربع (الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) في الفترة من 2010 وحتى 2020 (12 سنة) 6136 حالة زواج، بينما وصل مجمل الحالات المسجلة في الفترة ذاتها لمواطنات تزوجن بغير مواطنين إلى 1638 حالة.

واستحوذت إمارة الشارقة على النسبة الأكبر من مجمل عدد عقود الزواج المبرمة، بواقع 3968 عقد زواج منها 3073 عقد زواج لمواطن من غير مواطنة، و895 عقد زواج لمواطنة من غير مواطن.

وجاءت إمارة عجمان في المرتبة الثانية في مجمل عدد حالات الزواج المسجلة، بواقع 2589 عقد زواج منها 2136 عقد زواج مواطن من غير مواطنة و453 عقد زواج لمواطنة من غير مواطن، تلتها إمارة الفجيرة التي شهدت تسجيل 787 حالة زواج منها 606 حالات زواج لمواطن من غير مواطنة، و181 حالة زواج لمواطنة من غير مواطن.

وشهدت المحاكم التابعة لإمارة أم القيوين، والمتمثلة في محكمة أم القيوين الشرعية الابتدائية ومحكمة فلج المعلا الشرعية، تسجيل 430 حالة زواج توزعت بواقع 321 عقد زواج لمواطن من غير مواطنة، و109 عقود زواج لمواطنة من غير مواطن، في الفترة ذاتها.

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