الإمارات: الفجيرة تحتفل بافتتاح مدرج جديد للطائرات ضمن خطتها لتطوير المطار

احتفل مطار الفجيرة الإماراتي، الأحد، بالحصول على الرخصة التشغيلية للمدرج الجديد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد موافاة جميع الإشتراطات والمعايير الدولية والمحلية لتشغيل المدرج، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

وقال مدير عام مطار الفجيرة، إسماعيل البلوشي، إن:

تشغيل المدرج الجديد يؤكد حرصنا المتواصل على تطبيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير وصيانة المطار وفقاً لأعلى المعايير الدولية والذي ستزيد من قدرته على استيعاب المزيد من الطائرات.

أعمال المشروع مستمرة ومبنية على جداول زمنية، ويهدف عند استكماله إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل عمليات حركة الطائرات على أرض المطار.

طول المدرج الموازي الجديد يبلغ 3050 متراً وعرضه 45 متراً، ومجهز بأعلى المعايير وأفضل أنظمة الإضاءة الأرضية حسب المواصفات العالمية المعتمده من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ) وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودشن المدرج الشيخ الطيار، حمد بن صالح الشرقي، كأول قائد طائرة يستخدم المدرج (29L – 11R) حيث يعد تشغيل المدرج الجديد من ضمن مشروع توسعة وتطوير المطار والتي تعد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية، مما يعزز من مكانة الدولة في قطاع الطيران المدني الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية.