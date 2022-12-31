الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن استضافة المملكة البطولة الدولية الودية للسيدات 2023

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استضافة المملكة للبطولة الدولية الودية للسيدات 2023، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك في الفترة من 11 إلى 19 يناير المقبل.

وستقام مباريات البطولة على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن المنتخبات المشاركة هي باكستان، وجزر القمر، وموريشيوس، بالإضافة إلى المنتخب السعودي مستضيف البطولة، تحت إشراف المدربة الألمانية مونيكا ستاب.

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أهداف كرة القدم النسائية السعودية

أكد الاتحاد أن استضافته للبطولة تأتي ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية لتطوير المنتخب النسائي الأول، الذي تم تدشينه في بداية العام الحالي 2022 وخوضه حتى الآن 4 مباريات دولية ودية.

قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، لمياء بن بهيان إن هناك طفرة في الكرة النسائية في الآونة الأخيرة من خلال تطوير المسابقات المحلية، ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يساهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة القادمة.

أضافت بن بهيان أن الاتحاد السعودي يسخر كل الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية.

أضافت أن البطولة الدولية الودية 2023، تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.

ومن المقرر أن ينطلق الإثنين المقبل معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات، والذي سيقام في المنطقة الشرقية استعدادًا للبطولة الودية الدولية.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة يوم الأربعاء 11 يناير بمواجهة منتخب موريشيوس، فيما يلتقي في ثاني مواجهاته بمنتخب جزر القمر يوم الأحد 15 يناير، ويختتم مشواره بمواجهة المنتخب الباكستاني يوم الخميس 19 يناير.

يذكر أن المنتخب السعودي للسيدات انتصر في أول مباراتين دوليتين على منتخبي جزر سيشيل وجزر المالديف بنتيجة 2 / صفر، قبل أن يتعادل ويخسر من منتخب بوتان بنتيجتي 3/3 و2 / 4.