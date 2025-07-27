52 مليون شجرة مانجروف زرعت على سواحل المملكة العربية السعودية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر زراعة (52) مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة، وذلك ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، دعمًا لمستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي تهدف إلى زراعة (100) مليون شتلة مانجروف بحلول عام 2030. وتُعدّ غابات المانجروف من الأنظمة البيئية المتكاملة، إذ تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي عبر توفير موائل طبيعية للطيور والأسماك والكائنات البحرية، فضلًا عن قدرتها العالية على امتصاص وتخزين كميات كبيرة من الكربون، ودورها الحيوي في حماية الشواطئ من التآكل عبر تثبيت التربة ومقاومة الأمواج والعواصف بجذورها المتشابكة. وتمثل غابات المانجروف موردًا اقتصاديًا مهمًا للمجتمعات الساحلية، إذ تُعد أشجارًا عاسلة تنتج عسلًا عالي القيمة الغذائية، فضلًا عن كونها مناطق جذب بيئي وسياحي وعلمي. وفي هذا الإطار، ينفذ البرنامج الوطني للتشجير عددًا من المبادرات والمشاريع لزراعة ملايين من أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك بعد تنفيذ مسوحات ميدانية ودراسات علمية دقيقة حول التيارات المائية وحركة المد والجزر، إلى جانب إنشاء مشاتل بحرية ذات طاقة إنتاجية عالية، تعتمد على منهجيات علمية وبإشراف خبراء متخصصين. يُذكر أن المركز أطلق الهوية البصرية لليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، بشعارٍ يجسد أبعادها الاقتصادية والبيئية، ويعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صون الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أعلن نجاح عدد من المشاريع التي نُفذت لتنمية غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في عدد من مناطق المملكة.

أكثر من 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة..

تُعزز التنوع البيولوجي..

تُخزن الكربون..

تدعم الاقتصاد المحلي..

وتُنعش سياحة الوجهات الطبيعية.#اليوم_الدولي_لصون_النظام_الإيكولوجي_لغابات_المانجروف pic.twitter.com/eBSafbDuiE — المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) July 26, 2025