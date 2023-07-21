السعودية تزرع ملايين شتلات المانجروف الشريان الحيوي للعالم

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي أن المملكة العربية السعودية تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المركز الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه قام بزراعة 6 ملايين شتلة مانجروف على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وكان النصيب الأكبر منها في منطقة جازان بأكثر من 3.3 ملايين شتلة مانجروف، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

وتمثل أشجار المانجروف أهمية بيئية كبيرة وشرياناً حيوياً بحرياً وكنوزاً طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما تعد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون؛ وتتميز بأنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات، إضافة إلى كونها موئلاً طبيعياً للطيور المهاجرة وأمناً غذائياً من خلال تعظيم الثروة السمكية، وتسهم أشجار المانجروف في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي.

ويهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محلياً وإقليمياً ودولياً، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

أكبر مشروع سياحي في السعودية يسعى لتحسين البيئة البحرية

أظهرت ورقة بحثية شارك فيها مجموعة من علماء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) السعودية، في منتصف العام 2020، دراسة تفصيلية للتخطيط البحري لمشروع البحر الأحمر، وتشرح الورقة دور المشروع الذي يعد “من أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم” في تحسين البيئة البحرية.

وشرح البحث، حينها، كيف استخدم الفريق محاكاة التخطيط المكاني البحري لمشروع البحر الأحمر، لتحديد عوائد إيجابية تسهم في المحافظة على الحوض البحري في محافظة الوجه، الذي يغطي مساحة 2081 كيلومتراً مربعاً، ويضم 92 جزيرة وموائل قيمة، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانجروف، التي تعد موطناً لعديد من الكائنات البحرية ذات الأهمية العالمية.

مشروع البحر الأحمر يهدف لزيادة شجر المانجروف

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير لمحرر أريبيان بزنس للشأن السعودي، في وقت سابق، “إن الاجراءات المتخذة للحفاظ على النظام البيئي في بحيرة الوجه بشكل خاص، ووجهة مشروع البحر الأحمر بشكل عام، ستنعكس إيجاباً على البحر الأحمر”.

وأوضحت “تهدف جهودنا إلى زيادة معدلات أشجار المانجروف والشعاب المرجانية بنسبة 30 بالمئة، بالإضافة إلى تعزيز نمو تجمعات الأسماك في المنطقة؛ حيث ستنقل تيارات المياه بيض الشعاب المرجانية إلى داخل وخارج حدود الوجهة أيضاً، مما سيؤدي إلى ازدهارها في مياه البحر الأحمر بشكلٍ عام”.

وأضافت “نسعى من خلال شراكاتنا مع الوزارات والجمعيات المحلية في السعودية إلى رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة. ولقد قمنا بحملات تنظيف الشواطئ لإزالة الحطام البحري، ونخطط لكي تشتمل هذه الحملات على كافة منطقة الوجهة”.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير أطلقت، في سبتمبر/أيلول 2019، برنامجاً لتنظيف الحطام البحري، وتضمن مبادرة لتوظيف السكان المحليين للقيام بأنشطة تنظيف الشواطئ بشكل منتظم، والتخفيف من تأثير المخلفات البحرية الناشئة من خارج المنطقة.

وقالت شركة البحر الأحمر “سنشارك تجاربنا ونتائج أبحاثنا مع شركائنا للاستفادة منها، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست).. نأمل أن تسهم جهودنا في الحفاظ على النظام البيئي، وازدهار هياكل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والعالم”.

تحقيق الفائدة

تُعد دراسة التخطيط المكاني البحري هذه، جزءاً من نهج شركة البحر الأحمر للتطوير، لتنمية هذه المنطقة وتحقيق نتائج متفوقة، تستهدف فائدة صافية تبلغ 30 بالمئة من عمليات الحفاظ على البيئة، وهي نسبة تتجاوز ما يمكن توقعه في حال تصنيف الحوض البحري بأكمله كمنطقة محمية.

واختبر الفريق خمسة سيناريوهات للحفاظ على البيئة البحرية، وطور نموذجاً ثلاثي الطبقات لتقسيم مناطق الحفظ؛ وذلك بهدف تحقيق عوائد الحفظ في وجود مشاريع التنمية، ثم وضع الفريق إجراءات إضافية لإزالة الضغوط الحالية على البيئة، شملت حملات تنظيف الشواطئ، وتنظيم الصيد لزيادة الإنتاج السمكي، وتوسيع الموائل المتنوعة، مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، بنسبة 30 بالمئة، واستخدام المركبات البحرية والبرية الكهربائية فقط لتجنب التلوث والضوضاء.