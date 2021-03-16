إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى

ونقل التقرير عن بيانات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الخاصة بالمصنع، فإنه يعد الأكبر في العالم، وسيساهم في نقلة كبيرة للصناعة في مصر كباكورة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج؛ من خلال خطة الحكومة لتطويره بتكلفة تزيد على 21 مليار جنيه وتنتهي في أقل من عامين، ولا سيما أن هناك تركيز كبير على زيادة الصادرات وتحسين جودة الإنتاج، من خلال استيراد أحدث الماكينات من إيطاليا وسويسرا.وبحسب المعلومات الخاصة بتفاصيل المصنع، فإنه يقام على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، بما يعنى استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن طويل سنويا مما يعلى من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إنه جارى تدريب العاملين على الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع وفي المصانع التي سيتم تطويرها الفترة المقبلة في القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، وهي المصانع التي ستحول خسائر الشركات التي تقارب الـ3 مليارات جنيه سنويا إلى أرباح.