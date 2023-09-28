25 سنة غوغل.. محرك البحث الذي ساهم في تغيير شكل الحياة حول العالم

يحتفل محرك بحث غوغل، باليوبيل الفضي لإنشائه، حيث تم تدشينه يوم 27 سبتمبر قبل 25 عامًا، ويظهر اسمه اليوم في أيقونة البحث بمزيج من الألوان للاحتفاء بالذكرى.

ويعد “غوغل” أشهر محرك بحث على الإنترنت أثر في الحياة المعرفية، ومثل ثورة في عالم المعرفة، وأصبح وجهة للجميع تقريبا، وتزيد حاليا قيمته السوقية عن 1.6 تريليون دولار أمريكي.

واحتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس غوغل، قدمت الشركة مفاجآت للمستخدمين من خلال تصميم شعار احتفالي متحرك على صفحتها الرئيسية، حيث يعرض ملف GIF جميع شعارات Google القديمة، وينتهي بالشعار الحالي الذي تم فيه استبدال حرفي “o” بالرقم “25”، بالإضافة إلى إطلاق الشركة مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية لإضفاء المزيد من الفرح على هذه المناسبة الخاصة.

غوغل

بداية رحلة غوغل

بدأت رحلة غوغل، عندما التقى طلاب الدكتوراه لاري بايج، وسيرجي برين، في برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد في أواخر التسعينيات، وكان كلاهما مهتما بإمكانيات التكنولوجيا لتنظيم المعلومات على نطاق واسع، وطورا نموذجًا جديدًا لمحرك البحث يعتمد على نظرية الروابط.

وأسس لاري بايج وسيرجي برين، شركة غوغل رسميًا في مرآب منزل الأخير في كاليفورنيا، في 27 سبتمبر 1998، ومنذ ذلك الحين، أصبحت غوغل واحدة من أكبر الشركات في العالم، وأكثرها تأثيرًا على حياتنا اليومية.

ومع احتفال شركة غوغل بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيسها، يمكن القول إن اقتصادات العديد من الدول والشعوب ارتبطت بمحرك غوغل، حيث يحصل معظم الناس على المعلومات منهم، وأصبح أهم مصدر للمعلومات في حياة الإنسان.

ومن المستحيل تخيل الحياة بدون غوغل، باعتباره جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، ويقوم الملايين من الأشخاص على هذا الكوكب بزيارته مئات المرات شهريًا منذ لحظة استيقاظهم في الصباح حتى وقت النوم.

وبهذه المناسبة، أرسل سوندار بيشاي، الرئيس التنفيذي للشركة رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، قال فيها إن غوغل قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات نفوذاً في العالم.

وأضاف بيشاي، أن غوغل ساعدت المليارات من الناس حول العالم على العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبابهم، بل وبناء مستقبلهم.

كما أشار إلى أن الشركة لعبت دوراً هاماً في تطوير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبل.

متى تأسست غوغل؟

تأسست الشركة فعليا في 4 سبتمبر 1998 إلا أن غوغل تغير تاريخ احتفالها بذكرى التأسيس كل عام دون سبب محدد معلن، حيث احتفلت بذكرى التأسيس من قبل أيام 7 ثم 8 ثم 26 ثم 27 من سبتمبر بداية من عام 2005 وحتى الآن.

تحسين محرك البحث

في السنوات القليلة الأولى، ركزت غوغل على تحسين محرك البحث الخاص بها، وفي عام 2001، أطلقت خدمة Gmail، وهي خدمة البريد الإلكتروني المجانية التي أصبحت شائعة جدًا.

وفي عام 2004، أطلقت غوغل نظام التشغيل Android، وهو نظام التشغيل الذي أصبح الآن مهيمنًا على سوق الهواتف الذكية.

في السنوات الأخيرة، توسعت غوغل إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك خرائط غوغل، ويوتيوب، وغوغل Cloud، وأصبحت غوغل لاعبًا رئيسيًا في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا، والإعلان، والتعليم.

تأثير غوغل على العالم

كان لغوغل تأثير عميق على العالم، فقد سهلت الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وساعدت على تطوير الصناعات الجديدة، وأسهمت في التغيير الاجتماعي من حيث الوصول إلى المعلومات، فقد جعلت غوغل من الممكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، وأدى ذلك إلى زيادة الوعي العام.

أما من حيث الاتصالات، فقد ساعدت غوغل على جعل العالم أكثر اتصالًا، وأدى ذلك إلى زيادة التبادل الثقافي، والتعاون الدولي.

ومن حيث تطوير الصناعات الجديدة، ساعدت غوغل على ظهور الصناعات الجديدة، مثل تجارة التجزئة عبر الإنترنت والبث المباشر، وأدى ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي.

بعض منتجات غوغل

وأنتجت شركة Google العديد من المنتجات والخدمات التي كان لها تأثير كبير على العالم، ومن أبرز هذه المنتجات:

نظارات Google Glass : كانت نظارات الواقع المعزز هذه من أوائل المنتجات التي تم تطويرها بواسطة Google.

كانت نظارات الواقع المعزز هذه من أوائل المنتجات التي تم تطويرها بواسطة Google. سيارة ذاتية القيادة من Google : تعمل Google على تطوير سيارة ذاتية القيادة منذ سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحها للبيع في المستقبل.

تعمل Google على تطوير سيارة ذاتية القيادة منذ سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحها للبيع في المستقبل. تقنية الترجمة من Google : تستخدم تقنية الترجمة من Google الذكاء الاصطناعي لترجمة النص والصوت بين اللغات.

تستخدم تقنية الترجمة من Google الذكاء الاصطناعي لترجمة النص والصوت بين اللغات. تقنية الذكاء الاصطناعي من Google: تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي من Google في العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك البحث وتوصيات المنتجات.

بعض مشاريع غوغل المستقبلية

بالإضافة إلى هذه المنتجات والخدمات، عمل Google أيضًا على تطوير العديد من المشاريع الأخرى التي لم يتم طرحها للجمهور بعد. ومن أبرز هذه المشاريع:

مشروع Loon : يهدف إلى توفير الإنترنت إلى المناطق الريفية، والنائية باستخدام بالونات جوية.

يهدف إلى توفير الإنترنت إلى المناطق الريفية، والنائية باستخدام بالونات جوية. مشروع Wing : يهدف إلى تطوير خدمة توصيل الطائرات بدون طيار.

يهدف إلى تطوير خدمة توصيل الطائرات بدون طيار. مشروع Makani: يهدف إلى تطوير طائرة ورقية ضخمة يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء.

التحديات التي تواجه Google

بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته غوغل، فإنها تواجه بعض التحديات، وأبرز هذه التحديات هو الاحتكار، فقد أصبحت غوغل شركة مهيمنة في العديد من المجالات، ما أثار مخاوف بشأن القوة السوقية لها.

كما تواجه تحد آخر هو الخصوصية، فقد جمعت غوغل كمية هائلة من البيانات حول المستخدمين، ما أثار مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

كما تواجه جوجل أيضًا بعض التحديات في مشروعاتها المستقبلية، منها هو أن بعض المشاريع التي تعمل عليها Google قد تكون صعبة التنفيذ أو مكلفة للغاية، فعلى سبيل المثال، كان مشروع Loon في البداية مشروعًا صعبًا التنفيذ، ولكنه أصبح أكثر قابلية للتطبيق في السنوات الأخيرة.

ولكن على الرغم من التحديات التي تواجهها، تظل جوجل شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ذات تأثير عميق على العالم، وما زالت تواصل تقديم أفكار ومنتجات جديدة تبهر العالم.

أبرز المعلومات عن عملاق التكنولوجيا “جوجل” بمناسبة ذكرى التأسيس الـ25

تأسست Google في 27 سبتمبر.

كان اسم Google الأول “Backrub” قبل تغييره.

اللون الأزرق كان اللون الرئيسي لصفحة Google الرئيسية في البداية.

كلمة “ما هو الحب؟” هي واحدة من الكلمات الأكثر بحثًا على Google.

تأسست Google في 4 سبتمبر 1998 في مرآب سيارات في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

اسم Google مشتق من كلمة “googol”، وهي رقم يتبعه 100 صفر.

أول مقر لشركة Google كان في شقة لاري بيج وسيرجي برين.

أول شعار لشركة Google كان نصًا بسيطًا باللون الأزرق.

أول منتج أطلقته Google هو محرك البحث الخاص بها في عام 1998.

تمتلك Google حاليًا أكثر من 150 مكتبًا في أكثر من 60 دولة حول العالم.

يعمل لدى Google أكثر من 135 ألف موظف.

تمتلك Google العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك YouTube، وAndroid، وWaze.

القيمة السوقية لشركة Google حاليًا تزيد عن 1.6 تريليون دولار أمريكي.