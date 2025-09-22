20 مليون سائح  هدف العراق باستثمار 10 مليارات دولار في قطاع السياحة  

يعتزم العراق إطلاق خطة طموحة للنهوض بقطاعه السياحي، تستهدف استثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار لجذب 20 مليون سائح على مدى السنوات العشر القادمة بحسب ما نقله موقع الشرق. هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تمتد لخمسة عشر عامًا، تسعى إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتتجاوز 10%، وذلك عبر ثلاث مراحل زمنية، تستغرق كل منها خمس سنوات. وفي إطار هذه الرؤية، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة، عمر العلوي، أن العراق بصدد إتمام الدراسات اللازمة لطرح 21 مشروعًا سياحيًا ضخمًا على المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين. وتتنوع هذه المشروعات لتشمل أنماطًا سياحية جديدة وغير تقليدية لم تكن موجودة في البلاد من قبل، مثل السياحة الصحراوية، والبيئية، والصوفية. وأوضح العلوي أن التركيز على السياحة الصوفية يهدف إلى تطوير المراقد الدينية والمناطق المحيطة بها، مما يضيف بعدًا ثقافيًا وروحانيًا جديدًا للقطاع السياحي. من جهته، أكد رئيس هيئة السياحة، ناصر غانم، أن الدراسات الخاصة بهذه المشروعات بدأت بالفعل في مطلع العام الحالي. وفي خطوة عملية لدعم هذه الرؤية، أطلق صندوق العراق للتنمية مبادرة “حضارة”، التي تهدف إلى تأسيس شركة استثمارية بالتعاون مع مستثمرين عراقيين وأجانب لإنشاء منتجعات سياحية فاخرة في المناطق الأثرية. وأشار محمد النجار، المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن العراق يمتلك حوالي 12500 موقع مسجل لدى اليونيسكو لم يتم استغلاله بعد، مما يؤكد الإمكانات الهائلة وغير المستغلة للقطاع. وتوقع النجار أن يسهم الصندوق في جذب تدفقات مالية بقيمة مليار دولار للقطاع السياحي هذا العام، مؤكداً أن تفعيل هذه الإمكانات يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.

