العراق يشهد إقبالاً كبيراً للسياح لسبب غير متوقع

يُنعش ترميم بابل القديمة السياحة في قلب العراق التاريخي رغم مخاوف البعض من سوء الترميم وتشويه المعالم الأصلية، وتشهد مدينة بابل العراقية القديمة، انتعاشًا ملحوظًا في السياحة مع اكتمال جهود الترميم في مواقعها التاريخية الرئيسية. ويشير تقرير جديد بعنوان “كيف يجذب ترميم بابل القديمة السياح إلى العراق؟” إلى ازدهار السياحة مع اكتمال مشاريع ترميم صروح أثرية في معبد نينماخ وأسوار بوابة عشتار في هذه المدينة الرافدينية العريقة، التي عانت قرونًا من الدمار والإهمال. ويلفت بالتقرير إلى أنه حتى في حرّ الظهيرة، حين يرفض المرشدون السياحيون الخروج من مكاتبهم، يستكشف الزوار من رومانيا وروسيا وإيران بحماس معالم الجذب السياحي، بما في ذلك أسد بابل الذي لا يزال سليمًا إلى حد كبير، والطريق الموكبي، والمتحف المجاور لبوابة عشتار المُعاد بناؤها. وتُعد عودة السياحة التراثية إحدى قصص النجاح القليلة التي شهدها العراق مؤخرًا. فحتى مع تصاعد التوترات الطائفية وعدم استعادة الشبكة الكهربائية بعد 22 عامًا من تدميرها في الغزو الأمريكي، تُولد بابل من جديد.

ويجري ترميم معبد نينماخ والجدران الاستنادية الشمالية لبوابة عشتار الشهيرة بعد عقود من أضرار الحرب والإهمال والتحديات البيئية. تُعدّ هذه المشاريع، التي يقودها الصندوق العالمي للآثار (WMF) وبتمويل كبير من السفارة الأمريكية في بغداد، جزءًا من مبادرة “مستقبل بابل” التي استمرت 15 عامًا. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى توثيق الموقع الأثري المترامي الأطراف، الذي تبلغ مساحته 2500 فدان، وتثبيته وحمايته. ومن المقرر إعادة افتتاح معبد نينماخ، المُكرّس للإلهة الأم السومرية، رسميًا هذا الخريف، وسيستضيف فعاليات مثل حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية ومهرجان بابل السنوي الذي يحتفي بالثقافات العالمية.

على الرغم من التحديات المستمرة في العراق، بما في ذلك الاضطرابات ومشاكل البنية التحتية، إلا أن السياحة الثقافية مزدهرة. شهدت أعداد الزوار ارتفاعًا هائلًا، حيث استكشف آلاف العراقيين والسياح الدوليين معالم أثرية مثل أسد بابل وبوابة عشتار المُعاد بناؤها. ويشير رعد حامد عبد الله، مفتش آثار بابل، إلى تدفق قياسي للزوار، بمن فيهم سكان محليون كانوا يترددون في القدوم سابقًا. عملية الترميم دقيقة، إذ تُحيي تقنيات الطوب الطيني التقليدية، وتستخدم مواد من جميع أنحاء العراق. عند بوابة عشتار، تُكافح الهندسة المبتكرة تسرب المياه الجوفية المُدمر، مُستبدلةً جدرانًا إسمنتية عمرها قرون بهياكل حجرية جديدة مُغطاة بالحجر مستوحاة من الأساليب القديمة. إن تاريخ بابل المُضطرب – من ذروتها في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني مرورًا بعقود من الصراع والإهمال – يجعل من نهضتها رمزًا قويًا لمرونة العراق الثقافية. وبينما تُحافظ جهود الترميم على هذا التراث الذي لا يُعوض، تستعيد بابل مكانتها كمركز نابض بالحياة للسياحة التراثية والفخر الوطني.