18 ألف سعودي وسعودية بين الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة بين جنسيات الطلاب من أكثر الدول التي تبتعث الطلاب والطالبات للدراسة بالجامعات الأمريكية، مع أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من السعودية انضموا لجامعات أمريكية العام الماضي بحسب تقرير جديد.

وترتفع حصة الولايات المتحدة من الطلاب الأجانب بشكل مطرد، من 1.5٪ من إجمالي الطلاب في البلاد في الستينيات إلى 5.5% في الأعوام 2018-2020.

ويتوقع أن يرتفع عدد المبتعثين من المملكة العربية السعودية مع الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والابتعاث؛ وتتصدر الولايات المتحدة دول الابتعاث وفق الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.

وبعد الانخفاض في السنوات الأخيرة بسبب قيود كوفيد-19، سجلت المؤسسات الأمريكية زيادة بنسبة 3.8% في مشاركة الطلاب الدوليين في عام 2022. كان هناك 948.519 طالبًا دوليًا في الولايات المتحدة. الكليات والجامعات العام الماضي. ويمثل الطلاب الآسيويون 75% من إجمالي الطلاب، بينما يمثل الطلاب الصينيون (30%) والهنود (21%) أكثر من نصف العدد. أوقيانوسيا هي المكان الأصلي الذي يضم أقل عدد من الطلاب الدوليين المسجلين في الولايات المتحدة، حيث يشكلون 0.6٪ فقط من المجموع.

لا يزال الطلاب الدوليون يمثلون أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. ويساهم قطاع التعليم العالي بـ 32 مليار دولار يتم ضخها في اقتصاد البلاد في عام 2022. مع الانخفاض الديموغرافي في الولايات المتحدة الالتحاق بالتعليم العالي المحلي، تركز العديد من الكليات والجامعات بشكل استراتيجي على الطلاب الدوليين، ووفقًا لمعهد التعليم الدولي، فقد أشارت 89% من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة إلى أن أرقام الطلاب الدوليين في العام الأكاديمي الحالي شهد ارتفاعا أو حافظ على أعداد الطلاب ضمن مستويات العام السابق.