فتح باب التقديم على برنامج ابتعاث الفضاء السعودي

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث السعودي، حديثاً، عن فتح باب التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

ويستهدف البرنامج الحكومي الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس للدراسة في جامعة “جورجيا تك” بالولايات المتحدة الأميركية، وذكر أن الدراسة ستبدأ في أغسطس/آب المقبل، وتستمر لمدة تسعة أشهر، فيما تمتد فترة التقديم من 11 – 30 يونيو/حزيران 2023.

#إعلان:

تم فتح باب التقديم للبرنامج

التحضيري للابتعاث على تخصصات

الفضاء، الذي يهدف لتأهيل وإعداد

الطلبة الراغبين بدراسة تخصصات

الفضاء في الجامعات العالمية

المتميزة في المجال.

للتقديم والاطلاع على كافة التفاصيل: https://t.co/rnCq1mubXe

,, #قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/CaKd50exAm — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) June 11, 2023

وكان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث قد حدد، في وقت سابق، مجموعة من متطلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث على تخصصات الفضاء، تشمل معدل الثانوية العامة، واختبار القدرات، واختباراً تحصيلياً، فضلاً عن اختبار الكفاءات اللغوية (TOEFL – IELTS – STEP)، والاختبارات المعيارية (SAT)، والجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم، والأبحاث العلمية المنشورة.

شروط ابتعاث برنامج الفضاء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.

أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.

أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.

اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.

لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديم.