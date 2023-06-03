السعودية تطلق برنامجاً للابتعاث على تخصصات الفضاء قريباً

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التابع لوزارة التعليم السعودية، حديثاً، عن عزمه إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

وقال البرنامج في تغريدة عبر تويتر “قريباً، إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، والذي يستهدف دعم وتمكين أبناء الوطن للحصول على قبول جامعي في أفضل الجامعات العالمية في مجال الفضاء؛ تحقيقاً لتطلعات المملكة في هذا المجال الواعد”.

قريبًا، إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، والذي يستهدف دعم وتمكين أبناء الوطن للحصول على قبول جامعي في أفضل الجامعات العالمية في مجال الفضاء؛ تحقيقاً لتطلعات المملكة في هذا المجال الواعد.#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/iwekOUu2zw — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) June 3, 2023

وجاء ذلك بعد أيام من انتهاء الرحلة الفضائية للرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، والتي شهدت إنجاز عددٍ من التجارب والبحوث التي تصب في خدمة البشرية.