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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية تطلق برنامجاً للابتعاث على تخصصات الفضاء قريباً

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التابع لوزارة التعليم السعودية، حديثاً، عن عزمه إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

وقال البرنامج في تغريدة عبر تويتر “قريباً، إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، والذي يستهدف دعم وتمكين أبناء الوطن للحصول على قبول جامعي في أفضل الجامعات العالمية في مجال الفضاء؛ تحقيقاً لتطلعات المملكة في هذا المجال الواعد”.

وجاء ذلك بعد أيام من انتهاء الرحلة الفضائية للرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، والتي شهدت إنجاز عددٍ من التجارب والبحوث التي تصب في خدمة البشرية.

كيف يصلي علي القرني وريانة برناوي في الفضاء؟
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