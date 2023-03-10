حظرت النيابة العامة السعودية استعمال العلم الوطني للمملكة العربية السعودية كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية.

وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر مساء اليوم الجمعة ” يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام”.

يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.#يوم_العلم pic.twitter.com/zPFcXz2GAy — النيابة العامة (@bip_ksa) March 10, 2023

وأضافت النيابة العامة في تغريدة أخرى “يمتاز العلم برفعه لشهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ذات القيمة المحورية للمملكة العربية السعودية وما قامت عليه منذ تأسيسها، ويشير السيف في العلم إلى إظهار القوة والعدل، ووجوده أسفل الشهادة وبموازاتها يدل على الحكمة والحق”.

يمتاز العلم برفعه لشهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ذات القيمة المحورية للمملكة العربية السعودية وما قامت عليه منذ تأسيسها، ويشير السيف في العلم إلى إظهار القوة والعدل، ووجوده أسفل الشهادة وبموازاتها يدل على الحكمة والحق. pic.twitter.com/gdQiXdNjzJ — النيابة العامة (@bip_ksa) March 10, 2023 يوم العلم السعودي

يوم العلم السعودي

ويتزامن تحذير النيابة العامة مع الاحتفال الأول من نوعه يوم غد السبت (11/3/2023) بـ #يوم_العلم الوطني للمملكة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر، يوم 1 مارس/آذار الماضي، أمراً ملكياً يتم بموجبه تخصيص يوم 11 مارس/آذار من كل عام للعلم الوطني يٌسمى “يوم العلم”.

وجاء في نص الأمر الملكي:

“انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية”.

وتابع الأمر الملكي: “وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت: يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)”.