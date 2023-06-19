مصر، رحلات بتذاكر مخفضة من وإلى إيطاليا وهنغاريا من شركة طيران ويز إير

أعلنت ويز إير، شركة الطيران الأسرع نمواً والأكثر استدامة في أوروبا، عن إطلاق مسارين جويين جديدين بين إيطاليا ومصر حيث سيتم تسيير رحلات جوية من ميلانو وروما إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كشفت شركة طيران ويز إير منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط أيضاً عن رحلات جوية جديدة من بودابست إلى مطار سفنكس الدولي ومن ميلان إلى الغردقة، بما يتيح لعشاق السفر من مصر وإيطاليا وهنغاريا فرصة استكشاف عدد من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وتتيح هذه المسارات الجديدة رحلات سلسة ومباشرة بتكلفة مدروسة للسياح والمقيمين في مصر وإيطاليا وهنغاريا. وتتوفر التذاكر حالياً على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة للهاتف المحمول بأسعار تبدأ من 49.99 يورو* وفق جداول زمنية ملائمة.

وقال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير “يسعدنا إطلاق مسارات جوية جديدة بين إيطاليا ومصر، بما يتيح للمسافرين فرصة التعرف عن قرب على ثقافة وتاريخ البلدين، واستكشاف وجهاتهما ومعالمها السياحية عالمية المستوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران في أوروبا والشرق الأوسط، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

وأضاف كاري “نفخر بأن نكون من المساهمين في تحقيق الأهداف طويلة الأمد لجمهورية مصر، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين إلى الوجهات السياحية الاستثنائية على متن رحلاتنا الجوية الجديدة، والذين سيستفيدون من خدماتنا المتميزة مقابل أسعار منخفضة التكلفة”.

ميلانو

تشتهر ميلانو بكونها عاصمةً للموضة والفنون المعمارية المذهلة والمأكولات الشهية، وهي تقدم لزوارها رحلة حافلةً بالتجارب التي تنبض بالرقي والأناقة في معالمها الاستثنائية مثل كاتدرائية ميلانو العريقة ومسرح لا سكالا التاريخي المهيب ووجهة التسوق الفاخرة كوادريلاتيرو ديلا مودا، فضلاً عن حي بريرا الذي يحتضن مجموعة من الكنوز الفنية العريقة وغيرها.

روما

تعد مدينة روما من إحدى أبرز المدن التاريخية في العالم، حيث تعتبر من أهم الوجهات الرومانسية التي تستقطب السياح لاستكشاف معالمها الاثرية العريقة. وتضم مدينة روما المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو أكثر من 900 كنيسة وتاريخ يمتد إلى أكثر من 3,000 سنة من فن التطوير الحضري. كما تتميز بمزيج يتميز الآثار، والفن، والبازيليك، والتماثيل، وتشمل المعالم السياحية العالمية مثل كنيسة القديس بطرس وكنيسة سيستينا والكولوسيوم.

بودابست

توفر مدينة بودابست الساحرة تجارب ثقافية استثنائية، تشمل الأناقة المعمارية للمباني التي تشتهر بتصاميمها الفريدة مثل مبنى البرلمان وجسر السلسلة الشهير، فضلاً عن تجارب سفر لا تنسى التي تتميز بها المدينة كالحمامات الحرارية. تساهم ويز إير من خلال إطلاق المسار الجديد إلى تسهيل رحلة استكشاف التجارب الفريدة التي توفرها جوهرة أوروبا الشرقية.

الغردقة

تتميز الغردقة بموقعها على ساحل البحر الأحمر، بشواطئها النقية ومياهها الصافية وشعابها المرجانية النابضة بالحياة، وتوفر من خلال منتجعاتها تجارب سفر لا تنسى.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.