أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن بدء إطلاق رحلات جديدة إلى المدينة المنورة، مهد الثقافة الإسلامية. وتعزز الرحلات الجديدة الترابط الإقليمي من خلال توفير تجارب سفرٍ عالية الجودة ومباشرة وفق جدول رحلات مناسب من ويز إير.

وتتوفر التذاكر حالياً، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 219 درهم إماراتي فقط.

وتتميز المدينة المنورة بتاريخها العريق وأهميتها الدينية، بالإضافة إلى مناظرها الخلابة وهندستها المعمارية الفريدة، كما تضم المسجد النبوي، وهو مسجد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأقدم مسجد في العالم. وتُعد المدينة مهد الثقافة والحضارة الإسلامية، وتحتضن قبر النبي محمد والعديد من المساجد والمعالم البارزة.

وقال يوهان إيدهاجن، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي “تتميز المملكة العربية السعودية بمزيج رائع من فرص السفر، ويسعدنا تعزيز قطاع السياحة السعودي من خلال توفير رحلات ميسورة التكلفة إلى المدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعزيز الترابط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، من خلال توفير تجارب سفر فريدة للمسافرين من عشاق المغامرة عبر خطوط شبكتنا المتنامية. ونتطلع في ويز إير لاستقبال المسافرين قريباً على متن طائراتنا الحديثة والمستدامة”.

وقال سفيان عبدالسلام مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات “يسُرنا انضمام شركة ويز إير أبوظبي إلى شبكتنا وذلك برحلات يومية بين المدينة المنورة وأبوظبي، ما يعكس التزام شركة طيبة لتشغيل المطارات باستراتيجيتها الرامية لتوسيع خيارات السفر، إلى جانب تعزيز الربط الدولي لمطار المدينة المنورة الذي يعتبر إحدى البوابات الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن توفير بدائل سفر مريحة وبأسعار معقولة للعملاء من المسافرين”.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونور سلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

مسار الرحلة: من ابوظبي إلى المدينة المنورة

أيام تسيير الرحلة: يومياً

بداية بيع التذاكر: متوفرة للراء

انطلاق الرحلات: 15 فبراير 2023

تبدأ الأسعار من: 219 درهم إماراتي