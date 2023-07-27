الإمارات، وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وأعلن ديوان الرئاسة أن صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ، ستقام اليوم الخميس الموافق 27 يوليو ، بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي .

على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا.

وكان ديوان الرئاسة قد أعلن السبت الماضي أن سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.