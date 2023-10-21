توفي اليوم بوبي تشارلتون لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق،و أحد أشهر لاعبي نادي مانشستر يونايتد، وقد كان ضمن منتخب إنجلترا لكرة القدم الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1966، وقد أختير في تلك السنة أفضل لاعب في قارة أوروبا.

بدأت نجوميته حين لعب مع نادي مانشستر يونايتد في عام 1954و حتى عام 1973، و لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم 106 مباريات، من ضمنها بطولة كأس العالم لكرة القدم 1966 وكأس العالم لكرة القدم 1970، تصدر لمدة 45 عام كأعلى رقم قياسي بتسجيله 49 هدف دولياً مع منتخب إنجلترا لكرة القدم، ويعتبر تاريخياً ثاني هدافي منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد واين روني الذي انتزاع صدارة هدافي منتخب إنجلترا لكرة القدم ب50 هدف سنة 2015.