فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

وظائف للسعوديين من شركة أبل مع جولة جديدة من حملة توظيف كبيرة

وظائف في شركة أبل في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أبل عن وظائف في السعودية ضمن جولة جديدة في حملة توظيف واسعة بدأتها هذا العام وتشمل وظائف متنوعة منها في قطاع التجزئة في مدن في المملكة العربية السعودية وذلك بعد التوسع في عملياتها في هذا القطاع. وتشمل الوظائف مناصب قيادية وأخرى في مجال المبيعات والدعم، وهناك وظائف في الرياض وأخرى في جدة. لدى آبل حاليًا وظائف شاغرة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر 2025، بما في ذلك وظائف مثل “مسؤول عبقري” و”أخصائي تجزئة” للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تتوفر هذه الوظائف في مواقع مختلفة في المملكة، وهي موجهة نحو المبيعات والدعم الفني والقيادة في متاجر آبل. ومثلا، تتطلب وظائف المبيعات التفاعل مع العملاء، والتعريف بمنتجات آبل وشرح حلولها. وتُركز وظائف المبيعات على تعريف الموظفين بطرق جديدة لاستخدام منتجات الشركة فيما تشمل وظائف الدعم حل المشكلات والمساعدة في الجوانب الإبداعية والتقنية للعملاء. أما وظائف القيادة إدارة الفرق وتعزيز تجربة عملاء إيجابية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...