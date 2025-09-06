وظائف للسعوديين من شركة أبل مع جولة جديدة من حملة توظيف كبيرة

أعلنت أبل عن وظائف في السعودية ضمن جولة جديدة في حملة توظيف واسعة بدأتها هذا العام وتشمل وظائف متنوعة منها في قطاع التجزئة في مدن في المملكة العربية السعودية وذلك بعد التوسع في عملياتها في هذا القطاع. وتشمل الوظائف مناصب قيادية وأخرى في مجال المبيعات والدعم، وهناك وظائف في الرياض وأخرى في جدة. لدى آبل حاليًا وظائف شاغرة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر 2025، بما في ذلك وظائف مثل “مسؤول عبقري” و”أخصائي تجزئة” للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تتوفر هذه الوظائف في مواقع مختلفة في المملكة، وهي موجهة نحو المبيعات والدعم الفني والقيادة في متاجر آبل. ومثلا، تتطلب وظائف المبيعات التفاعل مع العملاء، والتعريف بمنتجات آبل وشرح حلولها. وتُركز وظائف المبيعات على تعريف الموظفين بطرق جديدة لاستخدام منتجات الشركة فيما تشمل وظائف الدعم حل المشكلات والمساعدة في الجوانب الإبداعية والتقنية للعملاء. أما وظائف القيادة إدارة الفرق وتعزيز تجربة عملاء إيجابية.

