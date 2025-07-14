وظائف لـ44% من السعوديين خلال 6 أشهر من تخرجهم في 2024

حصل 44.43% خريجي التعليم العالي على وظائف خلال ستة أشهر من التخرج مقارنة بـ13.3% في عام 2019، وفق ما كشفه التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية 2024. ويبرز التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي ارتفاع أعداد الطلبة الموهوبين إلى أكثر من 84,000 طالب وطالبة وابتعاث أكثر من 2,400 طالب سعودي إلى أفضل 70 جامعة عالمية. وفي مجال تنمية المهارات لسوق العمل وتسهيل متطلبات الوظائف، جرى توفير أكثر من 1,300,000 فرصة تدريبية ضمن برنامج “وعد” وتم إطلاق منصة “Micro X” للبرامج الجامعية القصيرة، تشمل 11 قطاعًا حيويًا. كما تم تدريب وتمكين أكثر من 20,000 متدرب ومتدربة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر مبادرة “مهارات المستقبل. وتوفر دعم وتمكين 120 شركة ناشئة جامعية وتطوير المهارات الريادية لأكثر من 11,000 طالب وطالبة، فضلا عن تمكين 40 شركة ريادية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ستانفورد وبيركلي ضمن مبادرة Tech Founders.

يبرز التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية لعام 2024 التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال استثمارات كبيرة في رأس المال البشري. وعلى صعيد التعليم العالي والمهني، دخلت جامعة الملك سعود ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي. وتمت الموافقة على إنشاء 10 كليات أهلية جديدة متخصصة في الطب والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال. كما تم توقيع اتفاقيات لافتتاح فروع لجامعات عالمية مرموقة مثل جامعة ولونغونغ الأسترالية وجامعة أريزونا الأمريكية، بهدف تقديم برامج تعليمية دولية عالية الجودة. وشملت الإنجازات أيضًا اعتماد 12 مؤسسة تعليم عالٍ و124 برنامجًا أكاديميًا، مما رفع نسبة الاعتماد الكلية إلى 71.42%. ولتعزيز مرونة التعليم، تم إطلاق برامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا، التي تخدم أكثر من 4,800 طالب بحسب التقرير.