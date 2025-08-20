وزير الخارجية السوري يلتقي وفداً اسرائيلياً في باريس في أول تواصل رسمي معلن

نقلت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، التقى اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري. يُمثل هذا الاجتماع أول تواصل رسمي مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، مما يُشير إلى تحول كبير عن التفاعلات السابقة التي كانت في الغالب غير مباشرة أو سرية. وأضافت الوكالة أن النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974. وتجري هذه النقاشات بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. وكان الوزير الشيباني التقى في عمّان في الـ 12 من الشهر الجاري نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية- أردنية- أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.

