هل يمكنك تجنب مكونات الحشرات في بعض الأغذية الشائعة؟

مع سماح الاتحاد الأوروبي ببعض مكونات الأغذية المصنعة من الحشرات وقبله وكالة الغذاء الأمريكية، أضحى تجنب مكونات الحشرات أشبه بالسير في حقل ألغام، وأصبحت بعض الأغذية تلفت الانتباه نظرا لسماح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بهذه المكونات في أطعمة شائعة ضمن نسب محددة، مثل الفول السوداني وألواح البروتين والكاتشاب ومنتجات الطماطم المعلبة الأخرى والمعكرونة والشوكلاته. قد يحتوي مرطبان الفول السوداني على 136جزءًا من الحشرات ضمن الحد الذي يعتبر آمنا على سبيل المثال.

وتشير أبحاث السوق إلى تقديرات نمو هائلة في هذا القطاع الذي يطيب للكثيرين تناوله من تكساس حتى تايلندا.

حذار من الأحمر وأحمر الشفاه!

تحتوي منتجات أغذية حمراء اللون، فضلا عن أحمر الشفاه، مكونات من حشرة من الصبار، ويمكن التأكد من وجودها باسماء من المكونات التالية :

cochineal extract-crimson lake- carmine lake الأحمر الطبيعي (natural red 4) وهو صباغ يستخدم لإضفاء الاحمر الفاقع على بعض الأطعمة باسم cochineal. وأطعمة مثل كل من العصائر والحلويات والمربيات واللبان والكعك الصناعي ومعلبات الخضار والآيس كريم ومنتجات الألبان مثل الفواكه الحمراء والزبادي بالفراولة أو بعض مشروبات الطاقة والنقانق وقد تجد هذه الصبغة الحمراء بين المكونات برمز E120، وتمثل هذه الصبغة الحمراء التي تستخرج من الصبار، منتجات أصباغ قيمتها السنوية تزيد عن 35 مليار دولار.

عسل النحل وصمغه

قد لا تعلم أن الإنسان “يسرق” غذاء حشرات النحل وصمغ العسل (عسل البروبوليس) وصمغ النحل (E901)، ولكن هذا ما يحصل عمليا.

القرفة والأوريجانو والفلفل

يمكن أن تحتوي القرفة المطحونة على 400 أو أكثر من أطراف الحشرات لكل 50 جرامًا ، ويمكن أن يحتوي الأوريجانو المطحون على متوسط 1250 أو أكثر من شظايا الحشرات لكل 10 جرام ، ويمكن أن يحتوي الفلفل المطحون على 475 قطعة حشرة أو أكثر لكل 50 جرامًا.