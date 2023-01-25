الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الحشرات

وافق الاتحاد الأوروبي أخيراً على اعتبار الحشرات و مسحوق جندب المنزل ويرقات الدودة القشرية، غذاءً داخل دول الاتحاد الأوروبي بموجب دخول لوائح جديدة حيز التنفيذ بدءاً من أمس الثلاثاء.

وستصبح يرقات ديدان الوجبة الصغيرة الشبيهة باليرقات -وهي نوع من الخنفساء السوداء اللامعة- والصراصير المنزلية الحشرة الثالثة والرابعة التي يمكن بيعها كغذاء للناس في الاتحاد الأوروبي، وهناك ثمانية طلبات أخرى في انتظار الموافقة.

وبحسب موقع “دوتشيه فيله” الألماني، أعطى الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لبيع اليرقات في شكل مسحوق ومجمد ومعجون ومجفف. يمكن بيع الصراصير كمسحوق منزوع الدهن جزئياً.

وبالنسبة للعديد من الأوروبيين، فإن فكرة أكل المخلوقات التي تتلوى أو تزحف بأي شكل ليست جذابة تمامًا. لكن الحشرات، التي تتوفر بالفعل في بعض المتاجر و المطاعم حول العالم، تعد جزءاً طبيعياً وصحياً من الأنظمة الغذائية في البلدان من المكسيك إلى تايلاند. لقد استحوذوا أيضاً على انتباه العلماء والشركات التي تتطلع إلى تنظيف الزراعة وإطعام سكان الكوكب المتزايدين.

خفض انبعاثات اللحوم.. تحد كبير

معظم التلوث الناتج عن ارتفاع حرارة الكوكب من الغذاء، والذي يمثل حوالي ربع الاحتباس الحراري، يأتي من اللحوم ومنتجات الألبان. الأبقار والأغنام تتجشأ الميثان، وهو غاز دفيئة قوي ولكنه قصير العمر، ويقوم المزارعون بتدمير الغابات لإنشاء المراعي وزراعة فول الصويا، حيث يتم تغذية ثلاثة أرباعه للماشية.

إذا استبدلت الصراصير المقلية وسلطات الديدان بعض شرائح اللحم والهامبرغر، فيمكنها أن تلعب دوراً صغيراً في منع انقراض الأنواع والحد من تغير المناخ.

وقال تيم سيرشينغر المدير الفني لبرنامج الغذاء في معهد الموارد العالمية، وهو منظمة أبحاث بيئية أمريكية “إنه تحد كبير للتعامل مع الطلب المتزايد على منتجات الثروة الحيوانية.. علينا إلى حد كبير أن نتبع كل طريق من طرق الحل.”

لن يجبر أحد على أكل الحشرات

لا يبدو أن قرار المفوضية الأوروبية بالموافقة على حشرتين جديدتين كغذاء جزء من دفعة لتغيير النظم الغذائية، على الرغم من أنها قالت إن استهلاك الحشرات “يساهم بشكل إيجابي في البيئة والصحة وسبل العيش”.

بدلاً من ذلك، توضح القواعد الجديدة أن يرقات دودة الوجبة الأقل والصراصير المنزلية آمنة للأكل لمن لا يعانون من الحساسية. كما حكموا بوجوب وضع بطاقات على الأطعمة التي تحتوي عليها.

وقالت المفوضية الأوروبية في تغريدة الأسبوع الماضي “لن يُجبر أحد على أكل الحشرات”.

ومع ذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تسرع التحول إلى أنظمة غذائية أقل تدميراً للبيئة. في ألمانيا، على سبيل المثال، يخطط حوالي نصف السكان لتناول كميات أقل من اللحوم، بينما في الولايات المتحدة، يأكل الناس المزيد من اللحوم ولكنهم يستبدلون اللحوم باللحوم الأقل تلويثاً مثل الدجاج. يمكن أن يوفر بروتين الحشرات بديلاً رخيصاً لا سيما في الأطعمة المصنعة.

يتكون ما بين 35 بالمئة و60 بالمئة من الوزن الجاف للحشرات من البروتين. الطرف الأدنى من النطاق أكبر من معظم مصادر البروتين النباتي والنهاية العليا أعلى من اللحوم والبيض. الحشرات أفضل من الماشية في تحويل السعرات الحرارية في طعامها إلى سعرات حرارية في أجسامها. كما أنها تتكاثر بسرعة وتكتسب الوزن بسرعة.

فقط عدد قليل من الدراسات حاولت إيجاد الضرر البيئي الناجم عن أكل الحشرات. وجد تقييم لدورة الحياة نُشر في العام 2021 أن البروتين من ديدان الوجبة الصفراء يستخدم مساحة أراض أقل بنسبة 70 بالمئة ويضخ غازات دفيئة بنسبة 23 بالمئة أقل في الغلاف الجوي من الحصول على نفس الكمية من البروتين من دجاج التسمين.

ووجدت دراسات سابقة أن الحشرات أفضل للبيئة من اللحوم ولكنها أسوأ من النباتات.

الاشمئزاز يظل أكبر عقبة

قد يكون إقناع الناس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتناول المزيد من الحشرات أمرًا صعباً.

ثلاثة أرباع المستهلكين الأوروبيين غير مستعدين لمبادلة اللحوم بالحشرات و13 بالمئة غير متأكدين، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن منظمة المستهلك الأوروبية، وهي مجموعة مظلة يمولها الاتحاد الأوروبي جزئيًا. في ألمانيا، يقول 80 بالمئة من الناس إنهم يشعرون بالاشمئزاز من فكرة أكل الحشرات، وفقاً لتقرير العام 2022 من وكالة البيئة الألمانية.

وعلى الرغم من أن الأنظمة الغذائية الغربية تشمل الأطعمة الأخرى المرتبطة بالتسوس، مثل الجبن والفطريات المتعفنة، إلا أن البحث حول إمكانية التغلب على هذه الحواجز لا يزال في مراحله المبكرة.

وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر أن الناس كانوا أكثر استعداداً لتناول الحشرات بعد إخبارهم بفوائدها البيئية.

وأشارت دراسة منفصلة في 2020 إلى أن الأعراف الاجتماعية غيرت مدى انفتاح الناس على أكل الجراد.

علف الحشرات كبديل للحبوب للماشية

يمكن أن يكون الدور الأكثر احتمالية لبروتين الحشرات هو إطعام الماشية. ومن الممكن تجاوز الأعراف الثقافية التي تمنع بعض الناس من الرغبة في أكل الحشرات. إذا كانت الحشرات قد نشأت على النفايات العضوية -كما هو الحال بالنسبة لبعض يرقات الديدان والذباب- فإن العملية يمكن أن تعيد بشكل فعال تدوير بعض الكميات الهائلة من الطعام المهدر كل عام.

في النهاية، فإن تربية الحشرات لإطعامها للحيوانات قد تصبح خطوة إضافية في عملية إنتاج الغذاء.