هل تتسبب السيارات الكهربائية بأخطر الملوثات على الصحة العامة؟

فيما تتركز المخاوف الصحية حول الملوثات وخطرها على الصحة العامة، في جانب انبعاثات عوادم السيارات العاملة بالوقود مثل البنزين والديزل، يجادل الكثيرون بأنها تغفل ملوثات أخطر وهي انبعاثات أشد خطرا على الصحة من إطارات السيارات التي تستهلكها السيارات الكهربائية بوتيرة أعلى.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى انبعاثات أعلى في السيارات الكهربائية بعضها نتيجة سرعة استهلاك السيارات الكهربائية للإطارات واستبدالها بوتيرة أعلى مقارنة مع سيارات البنزين والديزل، ويشير تقرير في نيوزويك إلى أن السيارات الكهربائية لا تتعامل مع إطاراتها بشكل جيد، بل إنها في الواقع أسوأ من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. تلعب عدة عوامل دورًا في ذلك، بما في ذلك التسارع الأعلى والوزن الأكبر على رأس القائمة.

وقال تي جيه كامبل، مدير معلومات الإطارات واختبارها في شركة تایر راك لمجلة نيوزويك: “أود أن أقول إن التآكل الأسرع بنسبة 20 في المائة هو تقريب معقول. بالطبع، مع تعدد المتغيرات التي تؤثر على تآكل الإطارات، من المستحيل التنبؤ تمامًا، ولكن هذا رقم آمن”.

الجزيئات الدقيقة الملوثة التي تسمى PM2.5 تعتبر من بين العناصر الأكثر إثارة للقلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل الرئة وتلف الصحة العقلية والوفاة المبكرة، ويشير رئيس وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز تشديد الوكالة القيود المفروضة على الجسيمات أو الجزيئات الدقيقة التي تسمى بي إم (PM2.5) ، وهي واحدة من أكثر أشكال تلوث الهواء شيوعًا وفتكًا، وذلك لأول مرة منذ عقد. تنبعث هذه الجسيمات الدقيقة من مصادر عديدة أبرزها إطارات السيارات ويكمن خطرها في قدرتها على اختراق الرئتين والدم والتراكم فيهما وقد ارتبطت بآثار صحية خطيرة مثل الربو وأمراض القلب والرئة، ويرتبط التعرض طويل الأمد بالوفيات المبكرة.

وقال مايكل س. ريغان، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، في مكالمة مع الصحفيين يوم الثلاثاء: “يعتبر تلوث السخام من أخطر أشكال تلوث الهواء“. “هذه خطوة مهمة حقًا لصحة ورفاهية المجتمعات في بلدنا.”

وكثيرا ما يطلق على السيارات الكهربائية اسم “المركبات الخالية من الانبعاثات” لأنها لا تحتوي على أنابيب عادم، وهذه التسمية قد تكون مخادعة لأن توليد الكهرباء التي تشغل تلك السيارات تولد تلوثًا من الجسيمات الدقيقة، وبالطبع لا تزال السيارات الكهربائية تستخدم الإطارات المصنوعة من البترول. وتزن السيارات الكهربائية أكثر بكثير من تلك التي تعمل بالبنزين، لذلك تتحلل إطاراتها بشكل أسرع، كما أصبح أصحاب السيارات الكهربائية يدركون ذلك.

وقامت شركة تحليلات بمقارنة سيارتين – سيارة كهربائية وسيارة هجينة. كان وزن السيارة الكهربائية يزيد بنحو الثلث عن وزن السيارة الهجينة، كما أنها تنبعث منها ما يقرب من ربع الجسيمات الإضافية بسبب تآكل الإطارات. وبذلك ارتفع إجمالي الانبعاثات المباشرة، ولم ينخفض، عند قيادة السيارة الكهربائية بل أصبح التلوث الناتج عن تآكل الإطارات الآن أسوأ بـ 1850 مرة من انبعاثات العادم.

الدراسات العلمية حول الإطارات

على مدار عقدين من الزمن، عمل الباحثون على حل لغز الساحل الغربي، حيث تموت أعداد كبيرة من أسماك السلمون عند هطل المطر بحسب دراسة لجامعة ييل، وكجزء من الجهود لمعرفة ذلك، وضع العلماء أسماكًا في مياه تحتوي على جزيئات من الإطارات الجديدة والقديمة. مات السلمون، وبدأ الباحثون بعد ذلك في اختبار مئات المواد الكيميائية التي ترشحت إلى الماء.

وكشفت ورقة بحثية عن سبب الوفاة، وتبين أن المسبب هو مادة كيميائية تسمى 6PPD (مضادات الأكسدة المطاطية) تضاف إلى الإطارات لمنع تشققها واهترائها. عندما تتعرض المادة 6PPD، التي تصدر من غبار الإطارات عند الاحتكاك، للأوزون فإنها تتحول إلى مواد كيميائية أخرى متعددة، بما في ذلك 6PPD-quinone، أو 6PPD-q. يعتبر المركب سامًا بشكل حاد لأربعة من 11 نوعًا من الأسماك التي تم اختبارها، بما في ذلك سلمون نوع كوهو. ولا يزال استخدام هذه المادة الكيميائية شائعا من قبل جميع الشركات المصنعة للإطارات الكبرى وتوجد على الطرق والممرات المائية في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أنه لم يدرس أحد تأثير 6PPD-q على صحة الإنسان، فقد تم اكتشافه أيضًا في بول الأطفال والبالغين والنساء الحوامل في جنوب الصين. إن مسارات هذا التلوث وأهميته غير معروفة حتى الآن.

لقطة توضيحية لمقارنة شعرة الإنسان-من 50 إلى 70 ميكرون، مع حجم الجزيئات الدقيقة الملوثة- باللون الاحمر بقياس 2 ونصف ميكرون و تسمى PM2.5