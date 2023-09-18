تلوث الهواء يقصر العمر بسنوات عديدة في هذه الدول

سيعيش الشخص العادي سنوات أطول بمعدل يزيد عن سنتين في حال تدارك وتخفيض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات(ْPM – particulate matter) العالمي للوفاء بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، لكن دول عديدة تبرز بأسوأ جودة هواء في العالم وتأتي بنغلاديش في الصدارة بمعدلات تلوث هواء عالية جدا.

وذلك بحسب بحث أجراه معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو ونشر في مؤشر جودة الهواء للحياة للعام 2023. وكما توضح رسوميات Statista أدناه، فإن هذا الرقم في العديد من البلدان يصل لمستويات أسوأ بكثير من غيرها.

سجلت بنغلاديش أسوأ مستويات من كثافة الجسيمات المعلقة PM2.5 في جميع أنحاء العالم، وذلك بمستويات 74 ميكروغرام/م3، وهو تناقض صارخ مع توصية منظمة الصحة العالمية بحد أقصى 5 ميكروغرام/م3. وإذا استمرت مستويات التلوث هذه، فمن المتوقع أن تتقلص حياة السكان بمعدل 6.8 سنوات. وتأتي أسوأ ثلاث دول في جنوب آسيا أيضًا، حيث تحتل الهند المرتبة الثانية (5.3 سنوات)، ونيبال في المركز الثالث (4.6 سنوات)، وباكستان في المركز الرابع (3.9 سنوات). وقد شهدت الصين تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2013، تمكنت البلاد من زيادة متوسط العمر المتوقع لسكانها بنحو 2.2 سنة ــ ومرة أخرى، ما دامت هذه التخفيضات في التلوث مستدامة. وكان هذا بفضل الجهود الرامية إلى تحسين نوعية الهواء في البلاد. ومع ذلك، لا تزال المستويات خطيرة بما يكفي لتؤدي إلى خسارة حوالي 2.5 سنة من حياة الناس.

ويقيس معيار التلوث بالجسيمات المعلقة وهي جسيمات صلبة أو سائلة بالغة الصغر و ذات أبعاد مجهرية ومعلقة في غلاف الأرض الجوي تخترق الرئتين والدم لقدرتها على المرور عبر الجهاز التنفسي مثل الأنف والمجاري التنفسية.

النقاط الحمراء فوق الشعرة أدناه تمثل الجسيمات المعلقة في الهواء

وهذه الجسيمات هي ملوثات من مصادر مختلفة مثل الغبار أو الأوساخ أو الدخان يمكن رؤيتها مجمعة بالأفق بالعين المجردة، فيما يتميز بعضها بحجم صغير جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه إلا باستخدام المجهر الإلكتروني.

يشمل التلوث الجزيئي (الجسيمات المعلقة)نوعين :

PM10: جسيمات قابلة للاستنشاق، يبلغ قطرها عمومًا 10 ميكرومتر أو أصغر؛

و PM2.5: جزيئات دقيقة قابلة للاستنشاق، يبلغ قطرها عمومًا 2.5 ميكرومتر وأصغر. اي اصغر بكثير من شعرة واحدة.

يبلغ متوسط قطر شعرة الإنسان حوالي 70 ميكرومترًا، مما يجعلها أكبر بـ 30 مرة من أكبر جسيم ناعم. مصادر الجسيمات

تأتي هذه الجسيمات بأحجام وأشكال عديدة ويمكن أن تتكون من مئات المواد الكيميائية المختلفة.

ينبعث بعضها مباشرة من مصدر ما، مثل مواقع البناء أو الطرق غير المعبدة أو الحقول أو المداخن أو الحرائق. وتتشكل معظم الجزيئات في الغلاف الجوي نتيجة تفاعلات معقدة للمواد الكيميائية مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، وهناك ملوثات تنبعث من محطات الطاقة والصناعات والسيارات.

الآثار الضارة للجسيمات المعلقة

تحتوي الجسيمات على مواد صلبة مجهرية أو قطرات سائلة صغيرة جدًا بحيث يمكن استنشاقها وتسبب مشاكل صحية خطيرة. يمكن لبعض الجسيمات التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر أن تتعمق في الرئتين، وقد يصل بعضها إلى مجرى الدم.

ومن بين هذه الجسيمات، فإن الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، والمعروفة أيضًا باسم الجسيمات الدقيقة أو PM2.5، تشكل أكبر خطر على الصحة وهي السبب الرئيسي لانخفاض الرؤية (الضباب)