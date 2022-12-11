نيوم السعودية: شركة بكتل الأمريكية تبدأ العمل في منتجع تروجينا الطموح

عينت مدينة نيوم السعودية شركة بكتل الأمريكية للهندسة والتشييد مديرا للمشروعات في منتجع تروجينا الطموح للتزلج.

يقام المنتجع على مساحة 1400 كيلومتر مربع بمنطقة جبلية تتراوح ارتفاعاتها بين 1500 و2600 متر على بعد 50 كيلومترا من ساحل خليج العقبة، وهو جزء من مشروع نيوم العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

ستخصص 57 كيلومترا مربعا للتنمية الرئيسية، التي ستستفيد من المناخ الجبلي الفريد بالمنطقة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال فصل الشتاء.

مهام متعددة لشركة بكتل

بكتل شركة أمريكية للهندسة والتشييد وإدارة المشروعات يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو، وستقدم الشركة عدة خدمات منها الإدارة الفنية والتجارية والإنشائية لتطوير تروجينا ودعم طموحات نيوم في الاستدامة.

قال جيك موم، المدير الإقليمي للبنية التحتية في بكتل “تعد نيوم بلا شك المشروع الأكثر طموحا في الذاكرة الحية، ونحن فخورون بتوسيع دورنا لدعم مشروع تروجينا”.

“فيما يخص التشييد، تقدم نيوم فرصا وظيفية كبيرة للمواطنين السعوديين، الذين سيساعدون في فتح أعين العالم على الجمال الطبيعي المتميز للمملكة جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا المستقبلية”.

وقال فيليب جوليت، المدير التنفيذي لتروجينا “لا تزال نيوم وتروجينا مصدر جذب للشركات الدولية باعتبارهما شريكين في مستقبل جديد يمكن فيه للناس العيش والعمل واللعب في وئام مع الطبيعة.

لا مثيل لها

أضاف جوليت” تتحدى رؤيتنا الممارسات الحالية وتضع الأساس لما يمكن أن تكون عليه التنمية الإقليمية والسياحية المستدامة”.

“تلهمنا مشاهدة العقول الرائدة في العالم وهي تجتمع معا لإعادة تعريف الاستدامة والحفاظ على تنمية تفصيلية تتكيف مع البيئة المحيطة وتتجاوز توقعات الزوار”.

“سيتمكن السائحون من تجربة كل هذا في تروجينا، وهي وجهة لا مثيل لها على وجه الأرض “.