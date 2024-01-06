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موسم الرياض يُغلق بوليفارد سيتي لأول مرة منذ إنشائه

قال تركي آل الشيخ: “نعتذر لجمهورنا الكريم، سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار”

فريق التحرير by فريق التحرير

عد تجاوز عدد الزوار اليوم حاجز الـ200 ألف زائر، وهو رقم قياسي تاريخي لأول مرة، أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن إغلاق بوليفارد سيتي الآن وتوقف استقبال الزوار لهذا اليوم.

شهد موسم الرياض إحدى أهم فعالياته حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 200 ألف زائر، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل في تاريخ هذا الحدث الترفيهه الأول في السعودية.

وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس هيئة الترفيه إغلاق بوليفارد سيتي اعتبارًا من لحظتها، ووقف استقبال الزوار لهذا اليوم”الجمعة” بالأمس.

وقال رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي على (إكس)، “نعتذر لجمهورنا الكريم، سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار، حرصًا على خدمتكم وراحتكم، حققنا رقمًا قياسيًا تاريخيًا اليوم، لأول مرة تجاوز عدد الزوار ٢٠٠ ألف زائر.”

يأتي هذا القرار الطارئ في ظل التزايد الهائل في عدد الزوار الذين حضروا للاستمتاع بفعاليات الموسم.

لم يتم ذكر أسباب محددة وراء هذا الإغلاق المفاجئ، إلا أنه يبدو أن الإجراءات الطارئة اتخذت لضمان سلامة الزوار وضمان تنظيم الفعاليات المستقبلية.

من المتوقع أن يكون هذا القرار مؤقتًا وأن يُعاد فتح بوليفارد سيتي في الأيام القادمة بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية.

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فريق التحرير

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