منح الموافقة على تصوير بانورامي لأكثر من 36 ألف كم لشركة جنرال موتورز بالسعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية نبأ منح الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية GEOSA، شركة “جنرال موتورز الشرق الأوسط” تصريحًا لممارسة أعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الجيومكانية لتنظيم وتمكين وتحفيز القطاع الجيومكاني في المملكة وتعزيز البيئة التقنية الابتكارية المستندة إلى الحلول الجيومكانية الذكية. ويشير التقرير أن ذلك التصريح يمثّل آفاقًا واعدة نحو توظيف أحدث تقنيات التصوير البانورامي في دعم أنظمة النقل الذكي وتطوير الخرائط الرقمية عالية الدقة، التي تسهم في تمكين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مثل تقنية (Super Cruise) من جنرال موتورز، التي تتيح القيادة الذاتية اعتمادًا على بيانات الخرائط عالية الوضوح بما يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة، وتعزيز سلامة الطرق والركّاب لأجل التقليل والتخلّص من الأخطاء البشرية في القيادة، والمساهَمة بإنقاذ الأرواح، وتحسين سُبُل التنقّل ودعم قطاع السيارات والابتكارات الوطنية بمجال التقنيات الجديدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث من المخطط أن تغطي هذه التقنية أكثر من (36) ألف كيلومتر من الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، وتُعدّ “جنرال موتورز الشرق الأوسط” أول شركة في المملكة تحصل على الموافَقة لتنفيذ هذه المبادَرة.

يُذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تُعنى -بموجب تنظيمها- بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المرتبط بأعماله في المملكة، بما في ذلك إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك. يذكر أن تقنيات التصوير البانورامي ورسم الخرائط تؤمن إنتاج خرائط طرق رقمية عالية الدقة، وهي مطلوبة لأنظمة القيادة الذاتية وشبه الذاتية، مثل ميزة القيادة بدون استخدام اليدين سوبر كروز من جنرال موتورز.

ويشير هذا التطور في المملكة إلى أن عمليات رسم الخرائط وجمع البيانات (باستخدام مركبات وأجهزة استشعار متخصصة) مُعتمدة رسميًا. كما أن المسح المتقدم للطرق والبيئة باستخدام الكاميرات والليدار، يُستخدم لإنشاء خرائط رقمية ثلاثية الأبعاد، وهي ضرورية للقيادة الذاتية والنقل الذكي.