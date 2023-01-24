سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسإنشاءات

مليار ريال عقد جديد لشركة سعودية لتطوير البنية التحتية لـ”أمالا”

سامر باطر by سامر باطر
ع / اقتصادي / البحر الأحمر الدولية تمنح عقداً بنحو مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ"أمالا" 1444-07-01(واس)


أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لإثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي “البحر الأحمر وأمالا” اليوم , عن منح عقد بنحو مليار ريال سعودي لشركة “العيوني للاستثمار والمقاولات” لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى من المخطط الرئيس لمشروع “تربل باي” كجزء من المرحلة الأولى لوجهة “أمالا” بحسب وكالة الانباء السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو, أن ترسية عقد البنية التحتية اليوم يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة لشركة البحر الأحمر الدولية, الهادفة إلى الريادة والتجديد في مجال السياحة الفاخرة والمحافظة على البيئة الطبيعية, مضيفاً أن شركة العيوني للاستثمار والمقاولات ومقرها بالمملكة, ستكون مسؤولة عن توفير أحدث أنظمة البنية التحتية للمرافق الأساسية، مع الحرص على تقليص البصمة الكربونية لمشروع ” “تربل باي” في إطار التزام “أمالا” بالوصول إلى مرحلة تشغيل قائمة على “الحياد الكربوني” بالكامل .


وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن اختيار “العيوني للاستثمار والمقاولات” جاء استناداً إلى ما تتمتع به الشركة من خبرة عريقة وكفاءات فنية وتجارية شاملة، فضلاً عن مؤهلاتها الإقليمية والعالمية التي تلبي جميع أساليب التصميم والبناء المتبعة مع معايير “البحر الأحمر الدولية” للتنمية الشاملة المستدامة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسسية .


يذكر أن تحضيرات المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى “تربل باي” تجري على قدمٍ وساق وستتكون من ثمان منتجعات تقدم ما يزيد عن 1,200 غرفة فندقية, وفي حال اكتمالها، ستضم الوجهة أكثر من 3,000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...