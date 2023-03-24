“معاناة” باسم ياخور في مسلسل العربجي لتزامنه مع مرض والده

روى الصحافي والناقد السوري أمين حمادة “معاناة” النجم السوري باسم ياخور في كواليس تصويره مسلسل “العربجي” الذي انطلق عرضه أمس الخميس ضمن مسلسلات رمضان 2023 وذلك بسبب تزامن التصوير مع مرض والده الراحل.

وقال عبر منشور في صفحته في فيسبوك “لا أستطيع إلا الانحناء أمام أداء #باسم_ياخور في #العربجي ما لا يعرفه الكثيرون الظروف الشخصية التي رافقت العمل. كان مقسوماً نصفين بين المهنة الشغف والعائلة الغالية. ينتهي من التصوير ليتوجه الابن إلى ملازمة والده الكاتب والصحافي الكبير إبراهيم ياخور في أيام مرضه الأخيرة، ثم يعود إلى تجسيد شخصية تحتاج عالمها الخاص وأعبائها الكثيرة بعيداً من هموم مؤديها، قبل أن يعود مجدداً إلى الوالد الذي كان يحدثه كلّما سنحت الفرصة بين المشهد والآخر”.

وأضاف “حتى المقابلة التي جمعته مع (النجم) القدير #سلوم_حداد، قد تمّت قلقةً على عجل بسبب ضرورة عودته إلى المشفى مجدداً، فأجراها ببالٍ مشغولٍ يمكن الشعور به حتماً عند مشاهدتها”.

وأوضح “التقيت بباسم ياخور شخصياً للمرة الأولى في عام 2012. وصلت إلى موقع تصوير مسلسل (حدود شقيقة) حيث كان يتناول الغداء مع فريق العمل، لكنه فور التعريف بي كصحافي من جريدة (السفير) من قبل المخرج الصديق أسامة الحمد، نهض ملقياً التحية، ومقدماً الكرسي الخاص به لأجلس عليه. انكسر داخلي الرعب الذي أشعلته في عهد قريب شخصية (أبو نبال) بشرّها ولسانها السليط. في حينها خرق صمتاً التزمه معظم الفنانين “الوازنين” السوريين، متجنبين الخوض في حديث حول بلادهم التي بدأت النار بالتهامها، فتحدث بلسان جميع أبناء وطنه، بحديث يشبه دموعه حين رؤيته زميلته شكران مرتجى في الكواليس خوفاً على البلد، وربما بعض الانكسار بعيداً منه… مشهد اختلسته وطُبع في ذاكرتي”.

وختم قائلاً “بعد كل هذه السنين، ما زلت أصرخ داخلي كلما شاهدت تمثيل الفنان الذي عرفته انساناً يقيناً: كيف يفعلها؟، فلا أستطيع الا رؤيته أحد أكمل الممثلين، إذ أبدع كوميدياً وتراجيدياً وصولاً إلى الأعمال التاريخية، في مساحة استطاع القليلون جداً تغطيتها فنياً! وما يزال حتى الأن حريصاً على التجديد في (المشروع الفني) من دون استكانة لمكانة (النجم)”.

وكان والد الممثل السوري باسم ياخور الكاتب والصحفي السوري إبراهيم نخلة ياخور توفي يوم 1 فبراير/شباط الماضي بعد معاناة مع المرض في العاصمة السورية دمشق. وبعدها بنحو أسبوع خطف الموت والدي تمام أحد أصدقاء باسم إبراهيم ياخور المقربين بسبب زلزال سوريا المدمر يوم 6 فبراير/شباط الماضي.

مسلسل العربجي

العربجي هو مسلسل دراما سوري من بطولة باسم ياخور، وديمة قندلفت، وميلاد يوسف، ونادين خوري، وفارس ياغي، وتسنيم باشا، وطارق مرعشلي، وشادي الصفدي، ومديحة كنيفاتي، وحلا رجب، وآخرون.

قصة نار وُلدت من رحم الظلم” تدور أحداثها حول “عبدو العربجي” الذي يصارع الحياة بكل ما يملك من قوة في وجه المكائد والجبروت الذي يتعرض له في عملٍ تتعرض معظم شخصياته للظلم، لتختار إما المواجهة وإما الاستسلام.

وعمل عبدو عربجي (باسم ياخور) كقائد للعربات التي تجُرها الأحصنة (عربجي) كحرفة ثابتة في دمشق، وحينما يقع في حب فتاة تُدعى ناجية وترفضه، يحاول عبدو فعل المستحيل للوصول إلى قلبها والتقرب منها.

المسلسل من تأليف عثمان جحى، ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي، وإنتاج غولدن لاين.

يُعرض على ART وLBC وSBC وlbci ورؤيا.