قالت صحيفة سعودية أمس الخميس إن الرحلات الدولية المغادرة والواصلة إلى مطار نجران الإقليمي جنوب غرب المملكة ستعاود حركتها ابتداء من منتصف مارس/آذار الحالي بعد فترة توقف استمرت عدة سنوات.

وأضافت صحيفة “الوطن” أن حركة تلك الرحلات ستبدأ من نجران انطلاقاً واستقبالاً إلى دبي ومنها، عبر طيران فلاي دبي الإماراتي.

وكانت حركة الطيران الدولي في مطار نجران تتضمن أربع رحلات أسبوعياً إلى دبي، ورحلة واحدة إلى القاهرة، وهو ما خفف كثيراً من الأعباء على المواطنين الذين كانوا يضطرون للسفر براً إلى أبها عاصمة منطقة عسير المجاورة لنجران وينطلقون من مطارها في بعض الرحلات الدولية، أو يغادرون جواً إلى محطات داخلية أخرى ويقلعون منها في رحلات دولية.

مطار نجران الجديد

افتتح مطار نجران الجديد في العام 2011، وهو يبعد عن نجران المدينة نحو 7 كلم، وتبلغ قدرته الاستيعابية 1.4 مليون مسافر سنوياً، ويتضمن مبناه بالإضافة إلى صالات المغادرة والقدوم وصالة لكبار الشخصيات جملة من المطاعم وخدمات النقل خارج الصالات ومواقف السيارات خارج الصالات، ونقل وشحن السيارات خارج الصالات.

وأعيد مطار نجران للتشغيل مطلع رمضان 1440 (منتصف أيار/مايو 2019) بعد توقف استمر أربع سنوات.

وجاءت إعادة تشغيل المطار مطلع رمضان 1440 برحلتين يومياً، واحدة إلى جدة والثانية إلى الرياض عبر الخطوط الجوية السعودية، وتمت زيادة الرحلات حتى أصبحت ثلاث رحلات إلى الرياض ورحلتين إلى جدة، وتدرجت الزيادة للرياض عبر طيران ناس رحلة يومياً وطيران أديل رحلة يومياً.

ظروف معاندة في مطار نجران

وقالت صحيفة “الوطن” في تقريرها إن كثيراً ما تعاند الظروف الجوية حركة الطيران في مطار نجران، وليس من النادر مطلقاً أن تعود الطائرات إلى مطارات إقلاعها، أو تلغى عدد من الرحلات المغادرة من المطار نتيجة لسوء الأحوال الجوية حيث ينتشر الغبار بكثافة وتكون حركة الرياح وحتى الأمطار بحيث تشكل صعوبة على الإقلاع والهبوط، وما يقود إلى إلغاء رحلات ليوم أو عدد من الأيام حفاظاً على سلامة المسافرين.

زيادة الأسعار في مطار نجران

يطالب نجرانيون بزيادة عدد الرحلات الجوية أكثر، كما طالبوا بتخفيض أسعار التذاكر، مستغربين أن تكون أسعارها مرتفعة خصوصاً مع محدودية الرحلات ومشاكل الأجواء، وهو ما يضطر كثير من المسافرين إلى عدم المجازفة خشية من التأجيل والإلغاء، حيث يضطرون إلى السفر نحو مطار أبها والسفر منه.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في أبريل/نيسان 2022، أنها اتخذت حزمة من الإجراءات المباشرة التي سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، وذلك بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

وطالب مواطنون سعوديون شركتا النقل الجوي الاقتصادي أديل وطيران ناس إضافة رحلات إلى مناطق جديدة مثل جدة والمدينة المنورة والطائف، مع إضافة رحلة إضافية إلى الرياض على طيران أديل، بغية تخفيف معاناة المسافرين، بالإضافة إلى فتح المجال للسفر من نجران لأداء مناسك العمرة والزيارة عبر مطاري الطائف والمدينة المنورة.

زيارة وزير النقل لمطار نجران

كان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج تفقدا، الأسبوع الماضي، مطار نجران الإقليمي، حيث وقفا على سير العمل وانسيابية حركة السفر، وفق الخطط التشغيلية.

ووجه وزير النقل بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وفق رؤية السعودية 2030.