مصر: سحب منطقة امتياز “أم بلد” للبحث عن الذهب من “إس إم دبليو غولد” القبرصية

سحبت هيئة الثروة المعدنية في مصر، منطقة امتياز “أم بلد” للبحث عن الذهب من شركة “إس إم دبليو غولد” (SMW Gold) القبرصية، بسبب عدم التزامها بخطة البحث والتنقيب المتفق عليها. وفقا لمصادر للشرق.

وقال المصدر، أن شركة “إس إم دبليو غولد” لم تلتزم بتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في منطقة “أم بلد” خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع الهيئة عام 2020.

أضاف المصدر أن “الحكومة وجهت أكثر من إنذار للشركة بضرورة الالتزام بخطة البحث والتنقيب عن الذهب في المنطقة، لكن الشركة لم تستجب. ولذلك تم السحب”.

وكانت” إس إم دبليو غولد” قررت في 2020، التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها ضد الحكومة المصرية بعد أن استحوذت عليها شركة التعدين الأسترالية “آلايد غولد” (Allied Gold) التي تتركز عملياتها في أفريقيا.