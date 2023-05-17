مصر: زلزال يضرب خليج العقبة بقوة 4.37 درجة

سجلت مصر، مساء الثلاثاء، زلزالاً بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة شرم الشيخ في خليج العقبة.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان (زلزال خليج العقبة) أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:05:55 من مساء الثلاثاء بتوقيت مصر، وعلى عمق 20.73 كيلومتر، وبُعد 111 كيلومتراً شمال مدينة شرم الشيخ جنوب غرب سيناء.

وأضاف “ورود ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات”.

زلزال قبل أقل من أسبوع

ضرب زلزال مصر، يوم السبت الماضي، بقوة 3.85 درجة، وسجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية على بعد 33 كم جنوب غرب الطور.

وجاء وقت وقوع الهزة الأرضية في تمام الساعة 10.12.17 مساء السبت 13 مايو/أيار 2023، وبلغت قوة الهزة نحو 3.85 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 28.01 شمالا، وخط طول 33.40 شرقاً، وعمق 20.24 كم.