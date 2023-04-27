ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مصر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

 ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جمهورية مصر العربية أمس، بحسب محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأفاد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان له بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و35 ثانية مساء، على عمق 108.60 كيلومتر وعلى دائرة عرض 36.25 درجة شمالا، وخط طول 26.45 درجة شرقا وعلى بعد 551 كيلو مترا شمال مرسى مطروح.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وشهدت المنطقة مؤخرا عدة زلازل اقوها واكثرها عنفا كان في شهر فبراير، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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