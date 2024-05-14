مصر تستقطب استثمارات كويتية بـ 4 مليارات جنيه في القطاع الفندقي

أعلنت شركة “أوربن لينز” للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة إميل عبدالله الكويتية للاستثمار، اليوم انها تعتزم استثمار أربعة مليارات جنيه (ما يعادل 85 مليون دولار) بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي العالمية، لإقامة فندقين في مصر.

ويحمل الفندقان اسم العلامة التجارية كراون بلازا، ويضم الفندق الأول 180 غرفة ويقع في القاهرة الجديدة، ويضم الفندق الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة 110 غرف، ومن المقرر افتتاح الفندقين الجديدين في عام 2028.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصري إن مصر تعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها للوصول إلى 30 مليون سائح.

وتستهدف مصر زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.