نشرت قناة سعودية رسمية تقريراً يظهر أكثر الدول العربية المستفيدة من القروض والمنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي لتحتل مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، المرتبة الأولى في القائمة.

ونشرت قناة “الإخبارية” الفضائية تغريدة في موقع تويتر على شكل إنفوجراف لأكثر الدول العربية المستفيدة من القروض والمنح السعودية معتمدة على بيانات الصندوق السعودي للتنمية وتظهر 10 دول عربية هي على الترتيب مصر وفلسطين والمغرب وسلطنة عمان والبحرين واليمن والسودان والأردن ولبنان وأخيراً سوريا.

أكثر الدول العربية المستفيدة من القروض والمنح السعودية:



-?? مصر: 31 مليار ريال

– ?? فلسطين: 18 مليار ريال

– ?? المغرب: 13.50 مليار ريال

– ?? عمان: 11.30 مليار ريال

– ?? البحرين: 11 مليار ريال

– ?? اليمن: 10.04 مليار ريال #قمة_جدة#أسواق_السعودية pic.twitter.com/SOmiOEyPJH — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 18, 2023

– مصر: 31.47 مليار ريال (8.38 مليار دولار).

– فلسطين: 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

– المغرب: 13.50 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

– عمان: 11.30 مليار ريال (نحو 3 مليار دولار).

– البحرين: 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

– اليمن: 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار).

– السودان 10.32 مليار ريال (2.75 مليار دولار).

– الأردن 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار).

– لبنان 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار).

– سوريا 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار).

– دول أخرى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

ويبلغ مجموع هذه القروض والمنح نحو 143.39 مليار ريال (38.2 مليار دولار).

فيديو | مدير العمليات في الدول العربية بالصندوق السعودي للتنمية م. بندر العبيد: قمنا بتمويل أكثر من 700 مشروعا وبرنامجا تنمويا في 85 دولة حول العالم.. والمساعدات الاقتصادية والتنموية وصلت إلى 17 دولة عربية بقيمة تجاوزت 143 مليار ريال #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/pV6GzIGNBv — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 18, 2023

وقال مدير العمليات في الدول العربية بالصندوق السعودي للتنمية بندر العبيد في تصريحات تلفزيونية “قمنا بتمويل أكثر من 700 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 85 دولة حول العالم.. والمساعدات الاقتصادية والتنموية وصلت إلى 17 دولة عربية بقيمة تجاوزت 143 مليار ريال”.