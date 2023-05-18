هبوط جديد بأسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، انخفاضاً جديداً وسجل سعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 30.8380 جنيهاً للشراء و30.9357 جنيهاً للبيع.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 قيراط 2531.25 جنيه (شراء)، و2500.75 (للبيع)، مع إضافة مبلغ 30 جنيهاً مصنعية على كل جرام. وسجل عيار 21 قيراط -وهو الأكثر انتشاراً في مصر- مبلغ 2215 جنيها (شراء)، و2190 جنيهاً (للبيع)، مع إضافة 40 و60 جنيهاً على كل جرام. وسجل عيار 18 قيراط 1924.75 (شراء) و1898.25 جنيه (للبيع) مع إضافة بين 25 و40 جنيهاً إلى كل جرام. وسجل عيار 14 قيراط 1393 جنيهاً (للشراء) و17720 جنيهاً للبيع.

وكان سعر الذهب عيار 24 قيراط سجل، أمس الأربعاء، 2565.25 جنيه (شراء)، 2500.75 للبيع مع إضافة 45 جنيهاً مصنعية على كل جرام. وسجل عيار 21 قيراط 2245 جنيهاً (شراء)، و2200 جنيه (للبيع)، مع إضافة ما بين 40 و60 جنيهاً على كل جرام. وسجل عيار 18 نحو 1924.75 (شراء). وسجل عيار 18 (للبيع) 1900.25 جنيهاً مع إضافة ما بين 25 و40 جنيهاً على كل جرام. وسجل عيار 14 نحو 1493 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب 17960 جنيهاً.

واستقر سعر الذهب عالمياً، بحسب موقع “المصري اليوم“، لتباع حالياً أونصة الذهب بـ 1985 دولاراً.

وتأتي هذه الانخفاضات بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري، أواخر الأسبوع الماضي، على مشروع قرار لإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة ستة أشهر.