5 مليار ريال قيمة صفقة لانعاش مشروع الجوهرة في الرياض

تمكّن تحالف سعودي بقيادة رجلي الأعمال محمد الضبعان وفيصل الوابل من الاستحواذ على مخطط “الجوهرة” العقاري في الرياض.

الصفقة تمّت عبر تأسيس صندوقين تحت إدارة شركة “الأهلي كابيتال” بقيمة تناهز 5 مليارات ريال سعودي، لإكمال تطوير المشروع.

وبحسب “اقتصاد الشرق”؛ نجح الضبعان الذي يرأس مجلس إدارة شركة “سيسبان” القابضة، والوابل الذي يرأس مجلس إدارة “فاو” العقارية و”مُجزية” الاستثمارية، في قيادة تحالف سعودي لشراء أرض مخطط “الجوهرة” التي تبلغ مساحتها نحو 1.5 مليون متر مريع. ويقع المشروع شمال العاصمة الرياض، بجوار حي الرائد على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة.

وقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتنفيذ التصاميم الجديدة للمشروع، بما يتوافق مع الخطة التطويرية الشاملة للعاصمة.

مشروع “الجوهرة” أُطلق في يونيو 2020، وأُعلن عن بدء الأعمال الإنشائية في سبتمبر من العام نفسه، لتتوقف بعدها عملية التطوير، قبل أن تصدر صكوك الأراضي في مارس من العام الماضي.