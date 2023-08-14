قال تقرير حديث إنه في مشهد مناقض، لما كانت عليه الحال قبل سنوات، أصبح الخليجيون يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض.

وأوضح تقرير موقع هوليوود ريبورتر، الجمعة، أنه في مؤشر على الاتجاهات الثقافية التاريخية المعكوسة، أصبحت السعودية مقصداً لمقيمين في بلدان خليجية، إذا كانوا يريدون تجاوز القيود الصارمة على السينما لديهم، ومشاهدة فيلم باربي الممنوع في دول خليجية عدة.

وعرضت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أبرز الأفلام الجديدة التي تعرض حالياً في صالات السينما السعودية وفي مقدمتها فيلم باربي.

وبعد حظر فيلم “باربي” في الكويت، نشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية عناوين دور السينما القريبة في السعودية، للأشخاص الذين لديهم استعداد للسفر مسافة ساعتين بالسيارة.

وتم نشر تفاصيل عن أقرب ثلاثة دور عرض سينمائي في مدن المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث يمكن الوصول إليها من الكويت عبر السيارة بسهولة.

وسمحت السعودية والإمارات والبحرين بعرض الفيلم الكوميدي الخيالي ابتداءً من يوم 10 أغسطس/آب 2023، وبالفعل عرض الفيلم يوم الخميس الماضي في السعودية.

وتخطت عائدات “باربي” عالمياً مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو/تموز.

وكان السعوديون هم من يسافرون إلى دول خليجية لمشاهدة الأفلام في صالات السينما، لا سيما في البحرين التي يربطها مع المملكة.

وأكد رئيس بلدية الرياض في العام 2012، بحسب موقع “روسيا اليوم” أن نحو 230 ألف سائح من السعودية سافروا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صيف 2010 “لمجرد مشاهدة الأفلام”.

وبعد أكثر من عقد وبفضل إلغاء الحظر الذي دام 35 عاماً على دور السينما، والذي تم رفعه في أواخر 2017، تمتلك السعودية الآن صناعة سينما مزدهرة، وتفتخر بأن لديها شباك التذاكر الأسرع نمواً في العالم.

وتستضيف السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي، سنوياً، بحضور نخبة من نجوم العالم على السجادة الحمراء في مدينة جدة الساحلية.