ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسترفيهمجتمع

مدينة إكسبو دبي مجانا يوم الجمعة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب وجهاتها الأكثر شعبية مجانا لجميع الزوار يوم الجمعة 19 مايو، بمناسبة اليوم الدولي للمتاحف، وسيتاح للضيوف دخول ألف جناح – التنقل وتيرّا – جناح الاستدامة، وجناح الرؤية، وجناح المرأة، وأجنحة قصص أمم الثلاثة.

كما يمكنهم المشاركة في العديد من ورش العمل والفعاليات التي تسهم في تعزيز وعي المشاركين وخاصةً الأطفال بأهمية دورهم في صنع مستقبل أفضل للجميع.

ويحتفي اليوم الدولي للمتاحف هذا العام بموضوع “المتاحف والاستدامة والرفاه” وهو موضوع وثيق الصلة بنهج مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل المستدامة والمتمحورة حول الإنسان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا