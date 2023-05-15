مدينة إكسبو دبي مجانا يوم الجمعة

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب وجهاتها الأكثر شعبية مجانا لجميع الزوار يوم الجمعة 19 مايو، بمناسبة اليوم الدولي للمتاحف، وسيتاح للضيوف دخول ألف جناح – التنقل وتيرّا – جناح الاستدامة، وجناح الرؤية، وجناح المرأة، وأجنحة قصص أمم الثلاثة.

كما يمكنهم المشاركة في العديد من ورش العمل والفعاليات التي تسهم في تعزيز وعي المشاركين وخاصةً الأطفال بأهمية دورهم في صنع مستقبل أفضل للجميع.

ويحتفي اليوم الدولي للمتاحف هذا العام بموضوع “المتاحف والاستدامة والرفاه” وهو موضوع وثيق الصلة بنهج مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل المستدامة والمتمحورة حول الإنسان.