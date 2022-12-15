محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر أمينًا لصندوق حزب المحافظين البريطاني

عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق، ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعلن في حفل استقبال لمجموعة من المانحين مساء الاثنين الماضي أن منصور سيكون أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين.

اقرأ أيضا:

وبحسب الصحيفة فقد:

تبرعت شركة منصور أوناتراك Unatrac بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني للحفل.

بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني للحفل. تم منحه العام الماضي دورًا في المجلس الاستشاري للاستثمار التابع للحكومة، باعتباره مؤسسا لشركة مان كابيتال للاستثمار المملوكة لعائلته.

من هو الملياردير المصري محمد منصور ؟

شغل محمد منصور منصب وزير النقل من 2006 إلى 2009 في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

منصب وزير النقل من 2006 إلى 2009 في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. يشرف على مجموعة منصور العائلية الضخمة، والتي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، ولديها 60 ألف موظف.

العائلية الضخمة، والتي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، ولديها 60 ألف موظف. أسس منصور وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975؛ ليصبح واحدا من أكبر موزعي سياراتها في العالم.

ووفقا للغارديان فقد رفض حزب المحافظين مرارًا تأكيد دور منصور، ومع ذلك أكدت مصادر حزبية أن له دورا منفصلا بصفته أمين الصندوق الأعلى، وهي الوظيفة التي ستشمل جمع الأموال في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

من جهته قال منصور:

“إنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن يتم تعيينك أمين صندوق حزب المحافظين وعضوا في فريق أمين الصندوق بالحزب”

“يتخذ رئيس الوزراء الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة للبلاد، وبصفتي مواطن بريطاني فخور، وأتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد”.

وفي المقابل لم يعلق حزب المحافظين على تقرير الصحيفة.

في سياق آخر، من المتوقع أن يجري الإعلان عن تعيين جراهام إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة Telereal Trillium، إحدى أكبر شركات العقارات في المملكة المتحدة، أمينًا للخزانة، بعد أن تبرع بنحو مليون جنيه إسترليني لصالح حزب المحافظين.