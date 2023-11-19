ينهي منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا استعداده اليوم لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الأولى للمنافسات الإفريقية.

مشاهدةمباراة مصر وسيراليون اليوم؟

منتخب مصر سيلعب ضد منتخب سيراليون في تمام السادسة مساءً اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا.

ما هي قائمة منتخب مصر امام سيراليون؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، ومحمد النني ، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش و محمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

ما هي قائمة سيراليون ضد مصر؟

حراسة المرمى: محمد نبالي كامارا – إبراهيم سيساي -دونالد كامارا.

خط الدفاع: عثمان كاكاي – إيمانويل ساماديا – عبدول كامارا – يوسف سيساي – عبدول جارجو كابيا – عبدولاي جوما باه.

خط الوسط: محمد كابيا – الحسن كوروما – آبو دومبيا – إبراهيم صيلاه – ساليو باه – محمد كامارا – آلوسين كوروما – تيريسي فورناه.

خط الهجوم: محمد بويا توراي – دانييل كانو – جوناثان مورساي – الحاج كامارا – سليمان كايكاي – آمادو باكايوكو – أوجستوس كاراجبو.

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون اليوم

تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت من بين أهم القنوات التي ستنقل مباراة منتخب مصر مع سيراليون في تصفيات كأس العالم. هذه القنوات حصلت على حق بث مباريات المنتخب في مباراتي الذهاب والإياب. وسيتم عرض المباراة بثًا مباشرًا عبر البث الأرضي والفضائي للجمهور.

تردد قناة OnTime Sports 1:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسى V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

منصة فيفا بلس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بث جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في القارة الأفريقية على منصته الرسمية فيفا بلس.

ما هي مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم ؟

تضم مجموعة المنتخب المصري في تصفيات إفريقيا لكأس العالم على منتخبات: “بوركينا فاسو، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون“.

ما هو ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ؟

منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بينما تحتل منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، إثيوبيا وسيراليون المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منها. وفي المركز الأخير يقع منتخب جيبوتي بدون أي نقاط بعد هزيمته من المنتخب المصري.

ما هي توقعات نتيجة مباراة مصر وسيراليون؟

يهدف المنتخب المصري للفوز في المباراة لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة. يتمتع المنتخب المصري بلاعبين مميزين في جميع المراكز، حيث يعتمد على قائده وهدافه التاريخي محمد صلاح، بالإضافة إلى مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه في خط الهجوم.

يعتبر المنتخب المصري المرشح الأقوى للفوز في المباراة، ومع ذلك، فإن منتخب سيراليون لن يستسلم بسهولة، وسيسعى لتحقيق مفاجأة.

ما هو تاريخ مواجهات مصر وسيراليون؟

تاريخيًا، منتخب مصر لم يسبق له الفوز على سيراليون في المباريات السابقة. وقد تقابل المنتخبان مرتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، انتهت الأولى بالتعادل بهدف لكل فريق، في حين خسر المنتخب الوطني في المباراة الثانية بنتيجة هدفي مقابل هدف.

في اللقاء الأول الذي أُقيم في سبتمبر 2010، تعادل منتخب مصر مع سيراليون في المباراة الأولى بنتيجة 1-1 تحت قيادة المدرب التاريخي للفراعنة، حسن شحاتة.

في المباراة الثانية، لعبت منتخب مصر مباراة العودة ضد سيراليون في الجولة الخامسة مع فريق الأولمبي في ذلك الوقت، بعد أن تأكد فشل الفراعنة في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، وخسروا بنتيجة ٢-١.

كم مره تأهلت مصر لكأس العالم؟

المنتخب المصري تأهل لبطولة كأس العالم ثلاث مرات. حيث شارك لأول مرة في البطولة عام 1934 في إيطاليا، والمشاركة الثانية في عام 1990 في إيطاليا أيضًا، وأخيراً المشاركة الثالثة في عام 2018 في روسيا.

من هو مدرب منتخب مصر الحالي؟

منذ عام 2022، يقود المدرب البرتغالي روي فيتوريا المنتخب المصري لكرة القدم في إطار عقد يمتد لمدة أربع سنوات. فكتوريا، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، كان لاعبًا كرة قدم سابقًا، وبدأ مسيرته الاحترافية في الدوري البرتغالي الدرجة الثالثة، وأنهاها مع نادي فيلافرانكوينسي في لشبونة. بدأ فيتوريا مسيرته التدريبية في عام 2004 مع نادي فيلافرانكوينسي، وحقق النجاحات في بطولة الدوري الممتاز مع فريق بنفيكا البرتغالي. كما قاد فريق النصر السعودي للفوز ببطولة الدوري وكأس السوبر السعودي.

“فيتوريا” حلّ محل “إيهاب جلال” كمدرب جديد، ويسعى لإعادة المنتخب المصري إلى كأس العالم 2026 بعد أن فشل في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

مصر تسعى للاستفادة من خبرات فريق “فيتوريا” وتحسين أدائها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف التأهل للبطولة وتحقيق إنجاز رياضي مهم.