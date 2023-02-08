يخوض فريق الأهلي المصري مباراة العمر اليوم الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط عندما يتواجه مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويمرّ ريال حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، بحالة من الاضطراب ما قد يمنح الفريق الأحمر فرصة التأهل للمباراة النهائية للبطولة العالمية فيما لو نجح باقتناص الفوز.

ويعاني الفريق الملكي من غياب العديد من عناصره الأساسية يتقدمهم هدافه الفرنسي كريم بنزيمة وحارسه البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فيرلان مندي والجناحان البلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب الاصابة.

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ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته وصيفاً لدوري أبطال أفريقيا باعتبار أن الوداد حامل اللقب هو النادي المضيف.

واحتل فريق القلعة الحمراء المركز الثالث في مونديال الأندية أعوام 2006 2020 و2021، ولم يخسر أي مباراة منذ 27 آب/أغسطس، وتحديداً منذ سقوطه أمام طلائع الجيش 0-1.

وتأهل الأهلي إلى المربع الذهبي بفوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1-0 بهدف محمد مجدي “أفشة” (88)، بعدما استهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الفريق المصري في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الاندية مشاركة بعد أوكلاند (10 مرات)، كما انه يملك ثاني افضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

Could Al Ahly halt Real Madrid's quest for a fifth #ClubWC? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 6, 2023

أين ستقام مباراة الأهلي وريال مدريد؟

سيحتضن ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني يوم غد الأربعاء.

Can @realmadrid claim a record fifth #ClubWC title in Morocco? ?️? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 6, 2023

من هو حكم مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الأورغوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران، ومارتن سوبي، والهندوراسي إيفان بارتون حكما رابعا.

ويتولى تقنية الفيديو الحكم الكولومبي نيكولاس غالو، ويساعده الفنزويلي خوان سوتو، ولدعم التسلل الأمريكية كاثرين نيسبيت ومعها المكسيكي فرناندو جيريرو.

Match officials designations FIFA Club World Cup 2022 Morocco – Semi-Final – 8 February – Stade Prince Moulay Abdellah@AlAhly?@realmadrid



Referee: Andres MATONTE CABRERA ??

AR 1: Nicolas TARAN ??

AR 2: Martin SOPPI ??

4th: Ivan BARTON ??



1/2 pic.twitter.com/kMq7QW0WNG — FIFA Media (@fifamedia) February 5, 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد؟

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات البطولة الأخرى على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

?| لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادا لمواجهة ريال مدريد بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية.?#يلا_يا_أهلي#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/N9Gx5VYRYk — ‏النادي الأهلي ? (@AlAhly) February 7, 2023

كيف استعد الأهلي للمباراة؟

وقال مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، عن مواجهة ريال مدريد في المؤتمر الصحافي: “يجب أن يكون فريقنا جاهزاً وفي حالة بدنية لتقديم كل شيء في الملعب”، وأضاف: “علينا أن نركز على فرصنا ونسجل ونفوز”.

وأكد أن جميع لاعبيه جاهزون لنصف النهائي وكلهم في حالة جيدة، لكنه اعتبر أن ريال مدريد “لديه فريق رائع وجميعهم لاعبون دوليون مهمون”.

من جهته قاد قائد الأهلي، الحارس محمد الشناوي، أن فريقه لعب عدة مباريات نصف نهائي في كأس العالم للأندية في السابق، وأنه على الرغم من مواجهة “نادٍ تاريخي” إلا أن الحظ قد يكون بجانب الفريق المصري هذه المرة.

بماذا وصف أنشيلوتي الفريق المصري؟

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن احترامه الكبير للنادي الأهلي قبل صدام الفريقين، حيث قال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الأهلي يتمتع بتاريخ عظيم، لعب في المونديال عدة مرات، وتاريخه رائع في إفريقيا، نكن له الكثير من الاحترام”.

وأضاف: “يتمتع الفريق بتنظيم جيد، لديه لاعبون ينطلقون بسرعات كبيرة نحو مرمى المنافس، وهدفهم تقديم أداء جيد أمامنا وهو ما يصعب المهمة”.

ماذا قالت الصحف الإسبانية عن المباراة؟

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على مواجهة فريقي ريال مدريد والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعنونت صحيفة “ماركا”: “مدريد للسيطرة على العالم مرة أخرى”.

وأضافت: “سيلعب الفريق الأبيض المتوج بكأس إنتر كونتننتال 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، ضد الأهلي ليواصل السير نحو اللقب العالمي الثامن”.

وتصدر محمد الشناوي حارس عرين القلعة الحمراء، بجانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، غلاف صحيفة “آس”، بعنوان: “ملوك عالمين”.

وأضافت: “يبحث ريال مدريد والأهلي، الأفضل على الإطلاق في أوروبا وأفريقيا على الترتيب، عن مكان في نهائي كأس العالم للأندية”.

وتابعت: “أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس مرة أخرى، وصرح: يبدو أنه الجاني في حين أنه في الواقع الضحية”.