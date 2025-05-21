ما هي حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس أطلقتها إي آند الإمارات لأول مرة في الخليج؟

أطلقت شركة “إي آند الإمارات” حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال تجارياً ولأول مرة في المنطقة، وذلك عبر شبكتها المستقلة والمتطورة. وسيُحدث هذا الحل الرائد نقلة نوعية في مجال الاتصال، حيث سيوفر موثوقية عالية واتصالاً مخصصاً بتقنية الجيل الخامس، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الأعمال والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

تقدم شركة “إي آند الإمارات” تقنية جديدة ومهمة تُسمى تقسيم شبكة الجيل الخامس (5G Network Slicing).

تسمح هذه التقنية للشركة بتقسيم شبكة الجيل الخامس الكبيرة إلى عدة شبكات افتراضية صغيرة ومخصصة. تخيل أن الشبكة الكبيرة مثل طريق سريع ضخم، وهذه التقنية تسمح بإنشاء مسارات خاصة (ممرات) على هذا الطريق لكل نوع من المركبات أو لكل شركة، بحيث لا تتأثر حركة مسار بآخر.

كيف تفيد هذه التقنية الشركات؟ كل شبكة افتراضية (أو “شريحة” كما يسمونها) تحصل على مواردها الخاصة من الشبكة، مما يضمن أداءً ممتازًا للتطبيقات المهمة جدًا للأعمال.

يمكن مثلا، لشركات التصنيع أو الموانئ أو حتى خدمات السلامة العامة أن تستفيد بشكل كبير من خلال أداء مخصص في الشبكة، فكل شريحة شبكة مصممة لتلبية احتياجات معينة. بعض التطبيقات تحتاج إلى استجابة سريعة جدًا (مثل التحكم عن بُعد)، بينما تحتاج أخرى إلى حلول إنترنت الأشياء المتقدمة (مثل البنية التحتية الذكية). هذه التقنية تضمن حصول كل تطبيق على ما يحتاجه بالضبط. ومن خلال العزل والأمان، تستخدم جميع الشركات نفس الشبكة الأساسية، لكنها تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض. هذا يعني أن أداء شبكة شركة معينة لن يتأثر بكثرة استخدام شركة أخرى، مما يعزز الأمان والموثوقية.

مرونة وخيارات

تقدم “إي آند الإمارات” خيارات متنوعة للشركات، بما في ذلك باقات تعتمد على سرعة الاتصال المطلوبة، وأجهزة خاصة لربط المعدات الصناعية مباشرة بشبكة الجيل الخامس المخصصة لها. التزام “إي آند الإمارات” يؤكد أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في “إي آند الإمارات”، أن توفير هذه الحلول يعكس التزام الشركة بتطوير حلول مبتكرة لتسريع التحول الرقمي للشركات. تتيح هذه التقنية للشركات الاستفادة من سعة شبكة الجيل الخامس بضمان أداء مستقر وموثوق للعمليات الحيوية، مما يوفر حلولاً مصممة خصيصًا لكل قطاع. الريادة والحلول البديلة تعتبر “إي آند الإمارات” أول مزود اتصالات في المنطقة يطلق حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس بخطط وسعات محددة مسبقًا. هذا يوفر للشركات خيارًا مرنًا وفعالاً من حيث التكلفة مقارنة بإنشاء شبكات خاصة بالكامل، ويساعدهم على مواكبة التحول الرقمي السريع. الهدف هو تمكين الشركات في الإمارات من الاستفادة الكاملة من اتصال موثوق ومخصص لاحتياجاتها الفريدة.