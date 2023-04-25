شهدت الأيام الأخيرة 3 حوادث لطائرات كادت تؤدي إلى كوارث جوية لولا حسن التعامل معها، وكلها تعود لسبب واحد وهو دخول طائر في المحرك، خاصة في فترة الربيع الحالية وهي موسم هجرة الطيور.

وشهد تاريخ الطيران الكثير من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو الدخولها في المحركات، وذلك بسبب قوة شفط الهواء التي يتم اختبار الطائرات مسبقا على تجاوز حوادث الاصطدام بها.

وفي تقرير سابق، لصحيفة “تلغراف” البريطانية، ذكرت جمعية الطيارين البريطانيين، أنه من النادر أن تكون مثل هذه الحوادث خطيرة، كما أنها حالات نادرة الحدوث، وأكدت أن الطيارين يخضعون لتدريب صارم لتمكينهم من التعامل مع مثل هذه الاحتمالات.

ولفت التقرير إلى أن قوة المحرك قادرة على فرم الطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم دون أن تسبب أضراراً، لكن المشكلة تكمن حين تكون الطيور كبيرة وبمجموعات.

وتعد الرحلة 1549 التابعة للخطوط الجوية الأميركية إحدى أشهر حوادث ارتطام الطيور بطائرة أدت إلى هبوطها اضطراريا، والتي باتت تعرف باسم “معجزة على نهر هدسون”والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي “سولي” (Sully) تخليداً لقائد الطائرة تشيسلي سولنبرغر، والذي جسد شخصيته الممثل توم هانكس.

وتتمثل هذه المعجزة بهبوط طائرة إير باص إيه 320 على النهر بعد 5 دقائق من إقلاعها في 15 كانون الثاني/يناير 2009.

وتعرضت الطائرة بعد 90 ثانية من إقلاعها، وبينما كانت على ارتفاع 980 مترا، لضربة مزدوجة بسبب الطيور، الأمر الذي أدى إلى فقدان سولنبرغر السيطرة على المحركين، ولم يتمكن من العودة إلى المطار، فاضطر إلى الهبوط على نهر هدسون، وقد نجا جميع الركاب.

أرسنال ينجو من كارثة جوية باشتعال محرك الطائرة باصطدامها بطيور

نجا نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم من كارثة كادت تودي بلاعبات فريق السيدات بعدما اشتعل محرك الطائرة التي كانت تقلهن خلال الاقلاع.

وعاشت لاعبات الفريق حالة رعب شديد خلال وجودهن داخل طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية المالطية التي كان من المقرر أن تنقلهن من مطار فولفسبورغ في ألمانيا إلى لندن، بعد خوضهن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق المدينة وانتهت بالتعادل 2-2.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضطرت لاعبات أرسنال وبقية المسافرين إلى مغادرة الطائرة على جناح السرعة بعد تلقيهن أمراً من قائد الطائرة والمضيفات، وذلك بسبب اشتعال المحرك خلال الإقلاع.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبات عشن لحظات من الرعب بالنظر لخطورة الوضع، لكن رجال الإسعاف الذين تدخلوا لم يسجلوا أي إصابات تذكر، ووفروا رعاية نفسية لبعض الحالات التي أصيبت بالهلع.

وذكر التقرير أن طائراً كان داخل المحرك تسبب في اشتعال شرارة سرعان ما تطورت إلى نيران كادت تحرق الطائرة بأكملها، ولحسن الحظ أن رجال الإطفاء كانوا جاهزين لإخماد محرك الطائرة.

اندلاع نيران في طائرة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو

نقلت وكالة إيه.إن.آي للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة نقل فيها عن هيئة الطيران المدني النيبالية، أن رحلة فلاي دبي رقم 576 ، (بوينج 737-800) رحلة كاتماندو إلى دبي عادت وأقلعت الآن وتنتقل إلى وجهتها دبي وفقًا لخطة الرحلة.

وتظهر لقطات نشرت على تويتر فيديو يزعم أنه لطائرة فلاي دبي وقد اشتعلت فيها النيران بعد اقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال وكانت تحاول العودة والهبوط في المطار.

متحدث باسم فلاي دبي: هبطت رحلة فلاي دبي FZ 576 والقادمة من مطار كاتماندو بأمان في مطار دبي الدولي الساعة 00:11 في التوقيت المحلي بعد تعرضها لاصطدام بطائر أثناء الإقلاع من كاتماندو. قام طاقم الطائرة لدينا والمؤهلون بكفاءة عالية بإجراءات العمليات التشغيلية القياسية وواصلت الرحلة… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2023

متحدث باسم فلاي دبي أكد قائلا: تعرضت رحلة فلاي دبي رقم FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو (KTM) إلى مطار دبي الدولي (DXB) لضربة طائر أثناء إقلاعها من كاتماندو.

بعد اتباع الإجراءات القياسية ، ستواصل الطائرة الرحلة كالمعتاد إلى دبي ومن المقرر أن تهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي.

هبوط اضطراري لطائرة بعد احتراق سرب أوز دخل أحد محركاتها وهي في الجو

اضطر كابتن طائرة بوينغ 737 اشتعلت النيران في محركاتها ، وهي تابعة للخطوط الجوية أمريكان إيرلاينز بعد اصطدامها بسرب أوز عقب إقلاعها من مطار كولومبوس ، مما أجبرها على العودة والهبوط الاضطراري بعد 40 دقيقة.

أقلعت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1958 من مطار جون جلين كولومبوس الدولي يوم الأحد ، لكن طائرًا صدمها تسبب في إطلاق ألسنة اللهب من المحرك وغصدار ضجيج مخيف من محركاتها لتهبط الطائرة بعد ذلك بسلام في المطار بعد 40 دقيقة فقط.

ونشر بعض ركاب الطائرة لقطات مخيفة لاندلاع النيران في محرك الطائرة وصدور ضجيج مرعب منه.

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2023

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2023