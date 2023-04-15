سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

طيران الإمارات وفلاي دبي: الغاء جميع الرحلات من وإلى الخرطوم

سامر باطر by سامر باطر

أعلن طيران الإمارات عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم، وأشار متحدث باسم الشركة أنه: “نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل (نيسان) 2023. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وينبغي على عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء سفرياتهم أو مراكز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز. وإذ نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الخارج عن إرادتنا، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا تحظى بالأولوية المطلقة دائماً. وسوف نواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب”.


وبدوره لفت متحدث باسم “شركة فلاي دبي”، إنه نظرًا للوضع الحالي في السودان ، تم إلغاء رحلات الشركة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل.
وأضاف المتحدث في بيان: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر.

و سبق أن أعلن طيران ناس تعليق جميع رحلاته الجوية من وإلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرضت له طائرة الخطوط السعودية إيرباص A330 صباح اليوم السبت في مطار الخرطوم الدولي. ‏

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...